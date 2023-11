Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden benötigt, schreibt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in einer Pressemitteilung. Blutspenden sei die einfachste Art Leben zu retten. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am Freitag, 1. Dezember, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Fritz-Kiehn-Sporthalle, Achauerstraße 45, in Trossingen. Termine können online reserviert werden unter www.blutspende.de/termine