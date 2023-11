Für gleich zwei ungewöhnliche Projekte bietet das Trossinger Eisenbahnmuseum den Rahmen: am Wochenende, 17. bis 19. November, dient es als Kulisse für Dreharbeiten eines Kurzfilms. Und am Dienstag half der Freundeskreis der Trossinger Eisenbahn einem Rollstuhlfahrer dabei, sich einen Traum zu erfüllen ‐ noch einmal Schaffner zu sein.

Seit Jahren sitzt Hans-Werner Teichmann im Rollstuhl, hat nur noch ein Bein. Früher hat der gebürtige Berliner sein Geld als Schaffner verdient. „Unter anderem in Hamburg und Nürnberg ‐ ich war Springer“, erinnert sich der 70-Jährige.

Senioren kehren zurück in alten Beruf

Seit zehn Jahren lebt er in der Parkresidenz am Germanswald in Villingen-Schwenningen. Deren Geschäftsführerin Cathrin Beese hatte vor ein paar Jahren eine Idee ‐ „Biografie- und Erinnerungsarbeit“ für die Bewohnerinnen und Bewohner mittels Projekten, die sie in ihre Vergangenheit zurückführen. Themen wie Märchen oder Rockabilly seien in den vergangenen Jahren umgesetzt worden ‐ bei der fünften Auflage nun lautet die Überschrift „Bewohner zurück in ihre alten Berufe“.

Wir unterstützen das Projekt sehr gerne und helfen auch mit den nötigen Accessoires aus. Stefan Ade

Beese: „Wir wollten ihnen die Chance geben, sie das erleben zu lassen und mal raus aus dem Alltag zu kommen“. Und auch für die Mitarbeiter, 86 zählt die Einrichtung mit eigener Küche und Wäscherei, sei es eine Gelegenheit, die alten Menschen „richtig kennen zu lernen“. Neun der Bewohner des Pflegeheims mit 79 Plätzen machen diesmal mit, berichtet Beese. Die organisatorischen Fäden ziehen ihre Mitarbeiterinnen Barbara Riegger, Natalie Esslinger-Schwalbe, Annette Kliche und Katja Jaggy.

Konditorei und Friseursalon

Die Seniorinnen und Senioren sind für das Fotoprojekt für kurze Zeit wieder in ihrer früheren Profession etwa in einer Konditorei, einem Friseurladen, einer Schneiderei oder einem Postamt im Einsatz. Das Heim sorgt für das passende Ambiente: etwa eine noch wie einst eingerichtete Backstube oder „alte Hauben und Waschbecken“ für den Friseursalon, so Beese; fündig würde man auf Flohmärkten oder mittels Aufrufen im VS-Stadtgeflüster. Die Narrenzunft Bräunlingen habe Kostüme gestellt.

Herr Teichmann erzählt seit zehn Jahren von seiner Zeit bei der Eisenbahn. Cathrin Beese

Die alten Menschen würden „großartig reagieren“ auf die kurzzeitige Rückkehr ins Berufsleben, sagt Cathrin Beese. So etwa eine ehemalige Bürokauffrau, die vor einer alten Schreibmaschine aufgeblüht sei. „Und Herr Teichmann erzählt seit zehn Jahren von seiner Zeit bei der Eisenbahn“, berichtet die Geschäftsführerin. So folgte die Anfrage ans Trossinger Bähnle, ob er als Schaffner vor einem der historischen Fahrzeuge im Eisenbahnmuseum abgelichtet werden könne.

Uniform von 1898

„Wir unterstützen das Projekt sehr gerne und helfen auch mit den nötigen Accessoires aus“, reagierte Stefan Ade vom Freundeskreis der Trossinger Eisenbahn aufgeschlossen. Neben einer Schaffnerkelle stellte der Freundeskreis auch eine historische Uniform fürs Fotoshooting ‐ eine der Königlich Württembergischen Staatseisenbahn anno 1898.

„Ich fand das ein tolles Projekt ‐ und wir sind für neue Dinge immer offen“, sagt Ade ‐ so auch für das zweite, das noch in dieser Woche ansteht: In den Nächten von Freitag auf Samstag sowie Samstag auf Sonntag wird das Eisenbahnmuseum zum Filmstudio. Filmstudent Thomas Robinson aus Rottweil von der Lazi-Akademie in Esslingen dreht in Trossingen einen Kurzfilm für seine Zwischenprüfung. „Er war auf der Suche nach einem historischen Zug, der als Kulisse dienen kann“, erläutert Ade.

Nächtliche Dreharbeiten

Die Filmarbeiten liefen nachts, „um störende Hintergrundgeräusche möglichst zu reduzieren“, erläutert er. Freitagabend werde im Eisenbahnmuseum das Filmset aufgebaut. Seitens des Freundeskreises der Trossinger Eisenbahn mit seinen 100 Mitgliedern wird sich Robin Rees zwei Nächte um die Ohren schlagen. Auch mehrere Komparsen werden im Einsatz sein bei der Umsetzung von „Frame by Frame“, das Mitstudentin Sofiya Boyko geschrieben hat.

Als zeitlich gut passend für die gegen Ende des 19. Jahrhunderts in einem Zug spielende Handlung erwies sich der historische „Lias“ aus dem Jahr 1898 ‐ eines der schönen antiken Schienenfahrzeuge, die das Museum beherbergt.