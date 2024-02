Ein 19-jähriger Trossinger ist angeklagt gewesen, trotz Gegenverkehrs drei Autos überholt zu haben. Der entgegenkommende Wagen landete an der Leitplanke, der Verursacher fuhr weiter. Das Amtsgericht Spaichingen musste das Verfahren wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs letztlich einstellen, weil nicht nachzuweisen war, dass der junge Mann wirklich am Steuer gesessen hatte.

„Es war definitiv ein lebensgefährdendes Manöver - wenn ich nicht ausgewichen wäre, hätte es einen Zusammenstoß gegeben, vielleicht mit Toten.“ Der 34-jährige Trossinger, der als Zeuge aussagt, schildert die Situation am 22. März 2023 gegen 20.45 Uhr auf der L 433 zwischen Schwenningen und Trossingen. „Der Wagen kam wie ein Geisterfahrer auf uns zu.“ Er habe scharf gebremst und sein Auto nach rechts gezogen. „Der Fahrer brach den Überholvorgang nicht ab - es kam mir so vor, dass er sogar Gas gab, um es noch zu schaffen.“

Knappe Angelegenheit

„Es war eine knappe Angelegenheit“, sagt der Zeuge. Als sein Golf die Leitplanke streifte, „war das andere Auto noch großteils auf meiner Spur“. Er und seine hochschwangere Frau als Beifahrerin hätten danach unter Schock gestanden. Wegen der Sorge um das Baby im Bauch seien sie sicherheitshalber zum Schwarzwald-Baar-Klinikum gefahren.

Richterin Mirjam Glunz will wissen, ob es sich um einen Fahrer oder eine Fahrerin gehandelt habe. Das könne er nicht mit Sicherheit sagen, antwortet der 34-Jährige. Auch eine weitere Zeugin, die vor Gericht aussagt, hatte den Fahrer nicht erkennen können. Sie hatte das hintere der drei Autos gefahren, die in einem Zug überholt worden waren. „Jemand ist dicht aufgefahren“, berichtet die 43-jährige Schwenningerin. Dann habe er sie und zwei vorausfahrende Wagen überholt, „obwohl die Scheinwerfer eines entgegenkommenden Autos zu sehen waren“.

Einfach weitergefahren

„Ich dachte, er schert ein, und habe vor meinem Wagen extra Platz gelassen“, so die Zeugin. „Ich denke, dass es einen Zusammenstoß gegeben hätte, wenn das entgegenkommende Auto nicht ausgewichen wäre.“ Der überholende Wagen fuhr zwar weiter - aber der 43-Jährigen gelang es, sich dessen Kennzeichen zu merken.

Als Halter des Audis erwies sich der 19-jährige Trossinger, selbstständiger Unternehmer in der Baubranche, wie er vor Gericht aussagt. Der Wagen sei ein Mietfahrzeug für seine Firma. Danach schweigt er, sein Anwalt, Herbert Maier, übernimmt. „Er war nicht der Fahrer des Pkw“, sagt der Rechtsanwalt. Das Auto werde nicht nur vom Angeklagten gefahren, sondern auch von Familienangehörigen wie der Mutter.

Zwei Autoschlüssel, zwei Führerscheine

Die Richterin will wissen, wie viele Autoschlüssel es gebe. Zwei, sagt der Anwalt, die im Flur aufbewahrt würden - jeder habe Zugriff. Der Staatsanwalt will wissen, wer in der Familie noch einen Führerschein habe. „Er und seine Mutter“, antwortet der Rechtsanwalt.

Die öffnete einem Beamten des Trossinger Polizeipostens die Tür, als er zwei Tage nach dem Beinahecrash den Fahrzeughalter aufsuchte. „Sie sagte, dass der Wagen von ihrem Sohn genützt werde“, berichtet der Polizist vor Gericht. Als er diesen befragte, habe der einen Anwalt hinzuziehen wollen. Er habe das Gefühl gehabt, „dass er schuldig ist“. „Die Mutter kann null deutsch, sie versteht überhaupt nichts“, wirft der Rechtsanwalt ein.

Schaden von mehreren tausend Euro

Beim Ausweichmanöver in die Leitplanke war an dem Golf ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden. Zwischenzeitlich habe die Versicherung des mutmaßlichen Verursachers den Schaden bezahlt, berichtet der 34-Jährige.

„Es ist nicht ausgeschlossen, dass der Angeklagte gefahren ist, aber auch nicht nachgewiesen“, bilanziert der Staatsanwalt die Aussagen bei der Verhandlung. Es sei „denkbar, dass die Mutter gefahren ist oder irgendwelche Freunde“.

Verfahren wird eingestellt

Auch Richterin Glunz kommt zum Schluss, „dass wir keinen eindeutigen Nachweis haben“, dass der 19-Jährige am Steuer gesessen habe. Der finanzielle Schaden sei behoben, Verletzte habe es „zum Glück nicht gegeben“.

„Der Nachweis der Täterschaft ist nicht geführt“, weist Rechtsanwalt Maier abschließend darauf hin, dass ja auch der Vater seines Mandaten mit dem Wagen hätte unterwegs sein können - „der hat zwar keinen Führerschein, aber man kann ja auch ohne fahren“. Richterin und Anwälte verständigen sich schließlich auf eine Einstellung des Verfahrens ohne Auflagen.