Reisebericht zum Thema „Kuba ‐ Zwei Seiten eines wunderbaren Landes“

Martin Tümmler zeigt in seinem Reisebericht am Donnerstag, 7. Dezember, um 19 Uhr in der Volkshochschule zwei Seiten von Kuba.

Die eine Seite ist das touristische Kuba in Orten wie Havanna und Trinidad, von den karibischen Stränden, den Hotels und Sehenswürdigkeiten, den Bars und dem Leben auf der Straße. Die andere Seite ist ein sehr privates Kuba bei Freunden und in der Familie. Die Bilder dieser 14-tägigen Reise durch Kuba zeigen die Schönheit des Landes, aber auch die täglichen Sorgen der Kubaner, wie die Volkshochschule Trossingen mitteilt. Über allem stehen jedoch die herzlichen Menschen, die pragmatisch agieren und eine Freundlichkeit an den Tag legen, die immer wieder aufs Neue überrascht.

