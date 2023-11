Mit einem umjubelten Konzertprogramm ist am Wochenende der Konzertsaal der Trossinger Musikhochschule wieder eröffnet worden. Doch was hat sich in 15 Monaten Bauzeit und fünfeinhalb Millionen Bausumme getan? Dazu bat Christian Fischer, der Rektor der Hochschule, den leitenden Architekten Jörg Becker und Monika Bessers vom zuständigen Bauamt auf die Bühne.

Als Verantwortliche des Bauamtes erklärte Bessers, dass der Auslöser für die Sanierung eine Brandschau im Jahr 2015 gewesen sei. Diese habe ergeben, dass der aus dem Jahr 1992 stammende Konzertsaal-Anbau nicht mehr den geltenden Vorgaben hinsichtlich des Brandschutzes entspricht. Die Ertüchtigungen in so kurzer Zeit durchzuführen, bezeichnete sie als ein ehrgeiziges Unterfangen.

Als Planer und Bauleiter erläuterte Jörg Becker die technischen Details. Das gesamte Foyer sei brandschutztechnisch vom Konzertsaal abgeschottet worden. Bühnenboden, Bühnen- und Verdunkelungsvorhänge wurden erneuert. Der Rauchableitung wurde nach neuesten Vorgaben Rechnung getragen. Die Brandmeldeanlage, sowie die Regie- und Bühnentechnik sind auf dem neuesten Stand, die Beleuchtung ist auf energieeffiziente LED-Technik umgerüstet. Die Hebebühne, vor der Hauptbühne wurde mit einer Schubkettentechnologie erneuert. Die Klimaanlage, also die Lüftung, Kühlung und Befeuchtung wurden auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Dank stufenloser Volumenstromregelung kann sie den individuellen Bedürfnissen des Konzertraumes angepasst werden.

Die gesamte Neugestaltung orientierte sich eng am Bestand. So weit als möglich wurden bestehende Bauteile beibehalten, allenthalben wurden sie ergänzt. Da sie Konzertsaaldecke im Jahr 1992 im Rahmen der „Kunst am Bau“, von Frieder Schnock gestaltet wurde, bedurfte es der Abstimmung mit dem Künstler. Die wertvolle Orgel musste während der gesamten Bauzeit geschützt und abschließend neu gestimmt werden.

Zum Ende der Ausführungen von Monika Bessers und Jörg Becker konnte Christian Fischer bekannt geben, dass die Bausumme bis auf 400.000 Euro, die aus dem Haushalt der Hochschule kamen, aus Mitteln des Bauamtes des Landes kam. Die Wiedereröffnung fand mit einem anspruchsvollen Konzert statt. Bemerkenswert waren die Aufführungen auf der Bühne. Aber auch die Prologe und Zwischenspiele während der Umbaupausen, sowie die Installationen im gesamten Gebäudeteil gaben dem Anlass einen ganz besonderen Rahmen.