Randalierer greift Polizisten an

Trossingen

Zu einem tätlichen Angriff und Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten sowie beschädigten Fahrzeugen ist es am Freitagabend um 20. 10 Uhr auf dem Gelände eines Lebensmittelmarktes in der Butschstraße in Trossingen gekommen.