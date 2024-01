Randalierer greift Polizeibeamte an

Trossingen

Randalierer greift Polizeibeamte an

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Ein Randalierer hat in Trossingen die Polizei beschäftigt. (Foto: Archiv )

Hausverbot im Supermarkt, auf Fahrzeuge eingeschlagen und auf Polizeibeamte losgegangen: In der Butschstraße in Trossingen sorgte ein Mann am Freitag um 20. 10 Uhr für Aufruhr.