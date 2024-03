Radfahrer klaut Beutel mit Navigationsgerät und anderen Geräten

Am Donnerstagabend hat ein unbekannter Radfahrer an der Ecke Moltkestraße und Marktplatz in Trossingen beim Vorbeifahren einen kurzfristig auf dem Dach eines geparkten Autos abgelegten Beutel mit einem Navigationsgerät und anderen Geräten entwendet und ist geflüchtet.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 66-Jähriger gegen 17 Uhr an der Ecke Moltkestraße und Marktplatz mit dem Entladen seines geparkten Autos beschäftigt. Dazu legte er einen Beutel, in dem sich ein Tom-Tom-Go-Premium-Navigationsgerät nebst Ladekabel und Halterung sowie ein mobiler Router des Typs TP Link M 7350 befand, kurzfristig aufs Autodach.

In diesem Moment näherte sich von der Stadtmitte her ein männlicher Radfahrer, bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit blauen Streifen, schnappte sich den auf dem Autodach abgelegten Beutel und radelte in Richtung Kreisverkehr Im Tal davon. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und bittet um Hinweise. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder nähere Angaben zu dem Dieb machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425/3386-6, zu melden.