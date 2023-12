„Quempas“ auch an Heiligabend 2023

Auch in diesem Jahr wird wieder am Heiligabend der Quempas in den Gottesdiensten der Martin-Luther-Kirche Trossingen um 15.30 Uhr und 17.30 Uhr gesungen. Der Quempas ist ein alter lateinischer Hymnus, der mit den Worten „Quem pastorem lauda vere“ beginnt. Diese Worte bedeuten „Den die Hirten lobten sehr“ und ist der deutsche Anfang des Liedes, wie die Kirchengemeinde mitteilt. Der Quempas erzählt in Kurzfassung die Weihnachtsgeschichte und wird seit den 50er-Jahren am Heiligabend in der Martin-Luther-Kirche gesungen. Für die Gemeinde und die singenden Kinder ist er ein sehr eindrückliches Erlebnis. Generationen von Trossingern haben ihn selbst schon als Kinder gesungen und schicken nun wiederum ihre Kinder zum Quempassingen. Auch Kinder, die nicht regelmäßig im „Trossinger Kinder-und Jugendchor“ mitsingen, können mitmachen. Es gibt dafür drei separate Quempas-Proben im Dezember jeweils mittwochs von 16.30 bis 17 Uhr im Johannes-Spreter-Gemeindehaus. Die Termine sind 6.,13. und 20. Dezember. Die Hauptprobe in der Kirche findet am Freitag, 22. Dezember, ab 17 Uhr statt. Eine herzliche Einladung ergeht an Kinder ab Klasse 2, die schon mal mitgesungen haben oder es versuchen möchten. Weitere Informationen erteilt Kantorin Esther Holl auf Emailanfrage an [email protected].