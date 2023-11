Quartett „Musica in Fiore“ im Kulturkasten

Ein Konzert der besonderen Art findet am Samstag, 2. Dezember, 19 Uhr, im Kulturkasten (Katharinenstraße 9) statt. Das Quartett „Musica in Fiore“ des Hohner Konservatoriums Trossingen erschafft in der Verbindung alter Musik mit dem modernen Akkordeonsound ein laut Pressemitteilung „neuartiges, einzigartiges Klangerlebnis mit großer dynamischer Bandbreite“. Das Quartett zeichne sich durch seine Neuinterpretationen der Streichquartette von Dvorak und Haydn aus. Orginalgetreu nach Noten - neu in der Instrumentierung. Statt zwei Violinen. Bratsche und Cello erklingen vier Akkordeons. Das Quartett unter der musikalischen Leitung von Andreas Nebl existiert bereits seit einigen Jahren, in denen es immer wieder Transformationen erlebt hat. Die aktuelle Besetzung -Michael Ziegler (1. Stimme), Juliana Kraus (2. Stimme), Nils Aebersold (3. Stimme) und Karla Gvozden-Rizvic (Bass) besteht seit September 2023. Alle Spieler sind Studentinnen am Hohner Konservatorium und solistisch tätig.