Puppenpalast Saarbrücken kommt mit seiner XL-Bühne nach Trossingen

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Auch der Kasper darf natürlich nicht fehlen. (Foto: Veranstalter )

Der Puppenpalast Saarbrücken gastiert am Mittwoch, 15. November, im katholischen Gemeindehaus in der Wilhelmstraße in Trossingen.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 11:29 Von: sz