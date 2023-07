Die Trossinger Katzenauffangstation will die Zusammenarbeit mit dem Tuttlinger Tierheim beenden und fortan mit dem Spaichinger Tierheim kooperieren. Unter anderem hapert es offenbar an der Kommunikation. „Mails werden nicht beantwortet, Fundtiere nicht abgeholt“, ärgert sich Kerstin Neipp, zweite Vorsitzende des Trossinger Tierschutzvereins.

Eine denkbare Lösung zeichnet sich indes für die Auffangstation ab, die bereits einmal überflutet wurde bei Hochwasser des nahen Bachs — was sich jederzeit wiederholen könnte: Der Boden des Containers könnte womöglich angehoben werden. Dann bräuchte es den von den Tierfreunden favorisierten neuen Standort nicht.

Wir werden prüfen, ob die Variante Trossinger Pfahlbauten geeignet ist von der Konstruktion her. Susanne Irion

Willi Link (FDP) brachte im Gemeinderat die Idee ins Spiel, dass der Container der Auffangstation angehoben werden könne. „Zudem ein neuer Boden rein, das wäre die Lösung.“ Unter dem Boden hat sich nach der Überschwemmung Schimmel eingenistet.

„Wir werden prüfen, ob die Variante Trossinger Pfahlbauten geeignet ist von der Konstruktion her“, zeigte sich Bürgermeisterin Susanne Irion aufgeschlossen für die Anregung.

Kein Platz für neuen Standort

Zuvor hatte sie klargemacht, dass es hinsichtlich eines alternativen Standorts Platzprobleme gebe in Trossingen: Die Stadt habe kein geeignetes Grundstück frei für einen Neubau — so sei nur noch ein Gewerbegrundstück offen; auch die angedachte Option am Bauhof sei nicht umsetzbar, weil dieser das Areal selber als mögliche Erweiterungsfläche benötige.

Coole Idee. Susanne Irion

200 Quadratmeter seien mindestens vonnöten, sagte Irion, die auch auf die hohen Baukosten hinwies. Den Boden am jetzigen Standort an der Kläranlage zu erneuern, sei hingegen „kein Problem“.

Die Trossinger Tierärztin Ewa Huber, Zuhörerin im Gemeinderat, brachte eine weitere Variante in die Diskussion ein. Ihre Praxis könne das Grasstück zum benachbarten Feuerwehrmagazin erwerben und dann an den Tierschutzverein verpachten, schlug sie vor. „Coole Idee“, reagierte Irion jedoch grundsätzlich zurückhaltend, da bei deren Umsetzung natürlich die Feuerwehr miteinbezogen werden müsse — die ja weiter einer Entscheidung in puncto Erweiterung am Standort oder Neubau harrt.

Im Jahr halbes dutzend Fundhunde

Die Stadt würde „sehr gerne stärker mit dem Tierschutzverein Trossingen kooperieren“, betonte Irion, „der sich durch hervorragendes ehrenamtliches Engagement auszeichnet, und die Pauschale hier vor Ort entrichten“. Trossingen kooperiert mit dem Kreistierschutzverein, der das Tierheim in Tuttlingen betreibt; dieser erhält dafür laut Irion bislang eine jährliche Pauschale von 17.000 Euro.

In Trossingen werden bisher fast ausschließlich Katzen und bisweilen Kleintiere aufgenommen — Fundhunde etwa, Neipp bezifferte deren Zahl in Trossingen auf jährlich „im Schnitt fünf bis sieben“, nimmt das Tuttlinger Tierheim auf.

„Es ist fraglich, ob der vergleichsweise kleine Trossinger, der eher den Charakter eines privaten Tierschutzvereins hat, auch Kleintiere, Exoten, schwierige Tiere aus Beschlagnahme rund um die Uhr und ganzjährig aufnehmen kann“, so die Bürgermeisterin. Deshalb werde weiterhin ein Kooperationspartner benötigt — und der soll künftig Spaichingen statt Tuttlingen heißen.

Vorbildliches Spaichinger Tierheim

Kerstin Neipp schwärmte im Rat von den dortigen Verhältnissen, „das Spaichinger Tierheim ist leistungsfähig und vorbildlich“. Gespräche über eine Kooperation mit dem Spaichinger Tierschutzverein waren offenbar fruchtbar. Eine Überlegung sei nun, „dass sie uns die Fundhunde abnehmen“, berichtete Neipp.

Die Zusammenarbeit mit dem Tierheim in Tuttlingen sei seit einem Leitungswechsel „schwierig“, sagte Kerstin Neipp, die durch die Kontakte nach Spaichingen nun jedoch „Licht am Horizont“ sieht. Hilmar Fleischer (FDP) fragte, „ob wir nicht gucken sollten, ob die Beziehung mit Tuttlingen zu reparieren ist — warum müssen wir Parallelstrukturen aufbauen?“

Doch Neipp meinte, dass „es einfach nicht funktioniert“ mit dem Tierheim der Kreisstadt — und fand deutliche Worte: „Wir haben die Schnauze voll“.

Kastrationen von Katzen kosten Unmengen

Die Idee ist nun, die jährliche Fundtierpauschale fortan zwischen Trossingen und Spaichingen aufzuteilen — ein Drittel für den Tierschutzverein Spaichingen, zwei Drittel gleich 11.300 Euro für den Trossinger. Denn dieser hat frisches Geld dringend nötig: Beleg sind allein schon die hohen Kosten für Kastrationen von Katzen.

„Letztes Jahr hatten wir insgesamt 10.000 Euro Tierarztkosten — in diesem sind es bereits jetzt 16.000 Euro“, schilderte Neipp die Lage. „Und jetzt kommen noch die ganzen Kastrationen dazu.“ So stammen etwa allein vom Löhlebühlhof „30 bis 40 Katzen“. Tierärztin Huber erläuterte, dass eine Kastration derzeit 140 Euro koste — und kündigte gleichzeitig an, 20 Prozent der Gesamtkosten des Jahres des Tierschutzvereins bei ihrer Praxis an diesen zu spenden.

Auch Susanne Irion hatte in dieser Hinsicht eine gute Nachricht: Sie sage zu, dass die Stadt die Kastrationskosten für Trossinger Katzen „sofern sie nicht anders gedeckt werden, übernehmen wird“. Und dem Tuttlinger Tierschutzverein solle „die Möglichkeit gegeben werden, sich abschließend zu äußern“.