Preisträgerkonzert Jugend musiziert am Sonntag

Das Abschlusskonzert des 61. Regionalwettbewerbs Jugend musiziert findet am Sonntag, 18. Februar, 16.30 Uhr im Konzertsaal der Bundesakademie Trossingen statt. Veranstalter ist Jugend musiziert, Regionalverband Schwarzwald-Baar-Heuberg. Der Eintritt ist frei.

Beim renommierten Musikförderprojekt Jugend musiziert betreten junge Talente die Bühne und präsentieren ihr musikalisches Können. An dem Regionalwettbewerb, der am 27. und 28. Januar 2024 in Schramberg ausgetragen wurde, nehmen alljährlich viele junge Musikerinnen und Musiker der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg teil. Dieser Regionalverband ist einer der größten und leistungsstärksten Verbände in Baden-Württemberg. So wundert es nicht, dass etliche Teilnehmer des dortigen Wettbewerbs anschließend am Landes- und Bundeswettbewerb teilnehmen dürfen.

Das Preisträgerkonzert bildet alljährlich den feierlichen Abschluss des Regionalwettbewerbs. Mehrere Preisträger werden Teile ihres Programms nochmals in einem offiziellen Rahmen vortragen. Beiträge auf allerhöchstem Niveau von teilnehmenden Musizierenden verschiedener Altersgruppen sind in dem circa zweistündigen Programm im Konzertsaal der Bundesakademie zu hören. Die musikinteressierten Besucher erwartet ein erstklassiges Konzert, bei dem junge Künstlerinnen und Künstler Wertschätzung für herausragende musikalische Arbeit erhalten.