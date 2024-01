Preisgekröntes Quintett kommt nach Trossingen

Das Ensemble Amarcord tritt am Sonntag, 28. Januar, um 18 Uhr in der St. Theresia-Kirche in Trossingen auf. Zu hören sind dann Werke von Heinrich Schütz, Orlando di Lasso, Salomone Rossi, Aaron Copland und anderen.

Amarcord, das sind Wolfram Lattke (Tenor), Robert Pohlers (Tenor), Frank Ozimek (Bariton), Daniel Knauft (Bass) und Holger Krause (Bass): Fünf Männerstimmen in Abstimmung von Harmonie und Klang, mit virtuoser Gesangskunst und musikalischer Poesie, mal ernst, sakral und feierlich, mal humorvoll, beschwingt und verjazzt. „Dafür wurden die Sänger bei über 1500 Konzerten in 50 Ländern der Welt umjubelt“, heißt es in der Ankündigung.

Das Vokalensemble ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe. Im Jahr 2002 gewann das Quintett den Deutschen Musikwettbewerb und wurde 2004 als erstes Vokalensemble mit dem Ensemblepreis der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Beim Konzert in Trossingen stehen Psalmvertonungen und Motetten vom Barock bis zum 20. Jahrhundert auf dem Programm. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.