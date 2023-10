Im Seniorenzentrum Bethel in Trossingen stehen seit vielen Jahren Praxisräume leer. Seit 2018 ist Bethel-Geschäftsführer Andreas Hilz auf der Suche nach einem passenden Mieter. Doch bisher gab es noch keine Interessenten.

Konzept für alle Generationen

Zuvor war in den Räumlichkeiten eine chirurgische Praxis untergebracht. Es gehört zum Konzept des Bethel, nicht nur Pflege, sondern Angebote über alle Generationen hinweg anzubieten, so Hilz.

In dem Gebäude an der Wagnerstraße gibt es daher nicht nur das Seniorenzentrum mit 102 Plätzen und 25 Tagespflegeplätzen sowie eine Rehaklinik mit insgesamt 70 Betten, sondern noch weitere Mieter: eine Kita und Kindertagesstätte, die Diakoniestation und eine allgemeinärztliche Praxis. Und auch die chirurgische Praxis gehörte bis vor fünf Jahren dazu.

Praxis seit 2018 leer

2011 wurde sie als Praxisgemeinschaft von mehreren Chirurgen aufgebaut, die sie jedoch 2016 wieder aufgaben. Zwei Jahre wurde die Praxis dann noch vom Klinikum Tuttlingen betrieben, seit 2018 steht sie leer. „Seitdem halte ich Augen und Ohren offen“, sagt Andreas Hilz.

Wieder eine chirurgische Praxis wäre seiner Meinung nach ideal. „Das wäre auch für Trossingen eine Bereicherung“, sagt er. In der damaligen Praxis seien auch kleinere Eingriffe vorgenommen worden, heute müssen Patienten dafür nach Tuttlingen oder Villingen-Schwenningen fahren. Aber auch für andere Konzepte wäre Hilz offen.

So sieht die Praxis aus

Die Räume selbst, so beschreibt sie Hilz, sind hell, offen und freundlich und in zentraler Lage. Sieben Behandlungsräume, Empfangs- und Wartebereich und die Sanitäranlagen sind barrierefrei zugänglich. Auch einen Bereich für kleinere medizinische Eingriffe hat es in der alten Praxis gegeben, sowie einen abgetrennten Raum für Röntgenaufnahmen.

Bis auf fest verbaute Tische und Sanitäranlagen sind die Räume leer. Oder eher fast leer: Derzeit werden sie teilweise vom Bethel genutzt, etwa um Schutzausrüstung zu lagern oder für Näharbeiten.

Warum gibt es keinen Nachmieter?

Die Gründe, warum bisher kein Nachmieter gefunden wurde, sieht Hilz vor allem im Fachkräftemangel im medizinischen Bereich. Generell sei es schwierig, Ärzte in den ländlichen Raum zu holen.

Dazu kommt: „Die Selbstständigkeit ist natürlich auch ein Risiko.“ Viele Chirurgen bleiben daher an Kliniken angestellt. Dazu kämen die Voraussetzungen der Kassenärztlichen Vereinigung, die eine Praxis erfüllen muss.

Gleichzeitig ist Andreas Hilz überzeugt, dass ein neuer Mieter sich schnell etablieren könnte: „Die Praxis war früher extrem gefragt, der Wartebereich immer voll“, berichtet er.

Keine Frist gesetzt

Doch wie sucht man einen Mieter für eine Arztpraxis? Der Bethel-Geschäftsführer hat die Räume auf der Internetseite des Seniorenzentrums inseriert. „Zudem setzen wir auf Mund-zu-Mund-Propaganda“, sagt er. Er sei deswegen auf verschiedene Ärzte in der Umgebung zugegangen und hofft, dass sie die Information weitertragen.

Eine Frist, wie lange er noch nach einem Mieter suchen will, hat sich Andreas Hilz nicht gesetzt. Vor fünf Jahren, als die Praxis frisch leer stand, habe es eine gegeben, mittlerweile ist sie längst verstrichen. Aufgeben will der Geschäftsführer die Hoffnung aber nicht: „Die Räume sind einfach zu schade für eine alternative Nutzung“, sagt er.