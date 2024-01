50 Jahre besteht die Musikschule Trossingen in 2024. Das wird mit zahlreichen, über das ganze Jahr verteilten Veranstaltungen in sieben Orten im Raum Trossingen/Spaichingen gefeiert. Die während der Pandemie laut Geschäftsführer Jürgen Messner „in den Keller gerutschten Schülerzahlen“ seien inzwischen wieder auf Vor-Corona-Werte gestiegen. „Wir haben uns in kürzerer Zeit erholt als erwartet - ich war von drei Jahren ausgegangen.“

Gegründet worden war die Jugendmusikschule am 1. September 1974 in der Nachfolge der seinerzeitigen Jugend- und Volksmusikschule - Schulleiter war damals Rudolf Tschabrun, Geschäftsführer Georg Armbruster. Die Resonanz war schnell positiv - 434 Musikschüler besuchten anfangs die Einrichtung, der Unterricht lief vor allem in der Friedensschule.

Coronadelle bei Schülerzahlen

Ende vergangenen Jahres verzeichnete die Musik- und Tanzschule Trossingen 1.674 Fachbelegungen. Während der Corona-Pandemie war diese Zahl auf 1.277 abgerutscht. Der Rekordwert war 2013 mit 1.822 Belegungen verzeichnet worden, vor Covid waren es 1.567 gewesen. Stabil geblieben ist laut der beiden Schulleiter Ralf Vosseler und Ralf Reiter in den vergangenen Jahren die Zahl der Dozenten mit rund 50. „Wir hatten fast keine Fluktuation und neue Lehrer sind dazugekommen“, so Reiter.

Neben Trossingen zählen Spaichingen, Aldingen, Durchhausen, Gunningen, Denkingen und Rietheim-Weilheim zu den Mitgliedsgemeinden, erläutert Messner, der seit 1993 an der Institution der Musikstadt arbeitet - die meiste Zeit mit dem 2022 verstorbenen langjährigen Leiter Achim Robold. In jeder der sieben Gemeinden werde im Jubiläumsjahr mindestens eine Veranstaltung stattfinden unter verschiedenen Themenaspekten.

Kostenfaktor 10.000 Euro

Die Planungen für das umfangreiche Programm haben bereits im vergangenen Frühjahr begonnen. Auf knapp 10.000 Euro belaufen sich die Kosten für das Gesamtpaket, sagt Reiter - der Budgetrahmen für Veranstaltungen sei deshalb für dieses Jahr erhöht worden. Eine Chronik zur Historie der Einrichtung steht kurz vor der Fertigstellung.

Der Startschuss ins Jubiläumsjahr fällt am Sonntag, 25. Februar, mit einem Festakt für geladene Gäste im Konzertsaal der Musik- und Tanzschule mit zahlreichen Grußworten und Auftritten von Ensembles der Schule. Ab März sind eine ganze Reihe an Jubiläumskonzerten geplant: Am Sonntag, 10. März, 17 Uhr, treten in der Spaichinger Stadthalle der Kinderchor & Jugendchor Spaichingen auf; Harfen und Streicher erklingen am Sonntag, 21. April, um 18 Uhr in der Weilheimer Kirche St. Georg; „Holzbläser & Friends“ heißt es am Sonntag, 28. April, 18 Uhr, in der Kirche in Durchhausen.

Von Denkingen bis Gunningen

Weiter geht es am Sonntag, 5. Mai, 18 Uhr, mit Gitarrenmusik im Denkinger Bürgersaal; „Blechbläser & Friends“ lautet das Leitmotiv am Sonntag, 14. Juli, um 18 Uhr in der Gunninger Kirche. Am Sonntag, 13. Oktober, ist um 11 Uhr „Tasten & Friends“ das Thema im Kulturspeicher des Trossinger Klavierhauses Hermann; der Konzertreigen endet am Sonntag, 15. Dezember, ab 18 Uhr im Aldinger Rathausfoyer mit „Akkordeon & Friends“.

Der, so Ralf Vosseler, „Höhepunkt des Jubiläumsjahres“ soll ein viertägiges Festival vom 8. bis 11. November werden: Am ersten Abend steigt ein Kooperationskonzert inklusive musikalischer Vertreter des Musikgymnasiums, der Musikhochschule und des Hohnerkonservatoriums. Tags drauf sind Workshops geplant für Dirigenten und Instrumentalisten aus Baden-Württemberg zu den Bereichen Big-Band, Combo und Band.

Trossinger Tanztag im Mai

Für einen Auftritt im Konzerthaus am 9. November fehle nur noch die Unterschrift eines renommierten deutschen Musikers, berichtet das Führungstrio der Musik- und Tanzschule. Am Sonntag, 10. November, sind Wandelkonzerte vorgesehen - das Publikum kann Konzerte verfolgen an Musikschule, Konservatorium und Hochschule. Abschluss des Festivals ist eine Jam-Session am 11. November mit dem Kollegium von Musik- und Tanzschule, Hochschule, Konservatorium, Studenten und Schülern.

Zusätzliche Termine im Jubiläumsjahr sind „Speed-Schnuppern“ in Spaichingen am 9. März, ein „Trossinger Tanztag“ zum zehnjährigen Bestehen der Tanzschule am 4. Mai, ein Preisträgerkonzert „Jugend musiziert“ am 16. Juni sowie das Hinterhoffest der Schule am 29. Juni.

Ende Juni wird zudem eine 30-köpfige Delegation der Musikschule, die Schulband unter Michael Lauenstein, in Cluses dabei sein beim „Tag der Musik“ anlässlich des Jubiläums der Städtepartnerschaft. Neu ab dem kommenden Schuljahr werde eine Orchesterklasse plus Streichern am Trossinger Gymnasium sein, berichten Vosseler, Reiter und Messner.