Porsche-Fahrerin nimmt Opel die Vorfahrt

Insgesamt rund 18.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Vorfahrtsunfalls, der sich am Montagabend, um 18 Uhr, im Kreuzungsbereich Hangenstraße/Bahnhofstraße ereignet hat. Davon berichtet die Polizei.

Eine 65-jährige Porsche-Fahrerin war auf der Hangenstraße unterwegs und wollte die Bahnhofstraße überqueren. Hier missachtete sie die Vorfahrt eines 32-jährigen Opel-Fahrers. Bei Dem Zusammenstoß entstand am Porsche Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, den Schaden am Opel schätzte die Polizei auf rund 8000 Euro.