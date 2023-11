Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall mit Fahrerflucht, zu dem es zwischen Montag bis Mittwoch, 6. bis 8. November, in der Goethestraße in Trossingen gekommen ist. In der genannten Zeit fuhr jemand mit dem Auto gegen einen geparkten BMW und beschädigte diesen. Der Schaden beträgt laut Polizei etwa 2500 Euro. Die Trossinger Polizei hofft nun, dass sich Zeugen unter Telefon 07425/3386‐6 melden.