Polizei sucht Unfallzeugen

Am frühen Montagmorgen, im Zeitraum zwischen Mitternacht und 6.30 Uhr, ist laut Polizeibericht ein Unbekannter mit einem Kleinlastwagen oder mit einem Fahrzeug mit Anhänger vor dem Gebäude Brühlstraße 7 zu dicht an einem dort geparkten Skoda Superb vorbeigefahren und hat diesen gestreift. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Skoda in Höhe von rund 3500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425/33866, in Verbindung zu setzen.