150 Suchplakate mit Foto und Beschreibung des vermissten Manfred B. hängen mittlerweile in Trossingen. Verteilt haben sie seine Verwandten. „Wir wollen nichts unversucht lassen“, sagt seine Nichte Carina Schuller.

Auf dem Plakat ist deshalb auch eine neue Information zu finden: Der letzte bekannte Aufenthaltsort des Vermissten war der Waldparkplatz am Solweg. Vielleicht, so hoffen die Angehörigen, fällt dadurch doch noch jemandem etwas ein.

Hundert Personen auf der Suche

Die Polizei hat in den vergangenen anderthalb Wochen ‐ B. verschwand am Freitag, 10. November ‐ in einem Kilometer Radius um das Fahrzeug des Vermissten gesucht. „Oft waren über hundert Suchende dabei“, bestätigt Polizeisprecher Marcel Ferraro.

Man geht mit dem Gedanken an ihn zu Bett und wacht am nächsten Morgen mit dem Gedanken an ihn auf. Carina Schuller

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass der Vermisste einige Stunden zu Fuß unterwegs war. „In dieser Zeit kann man weit kommen“, so der Polizeisprecher.

Am Donnerstag, 23. November, war die vorerst letzte Suche der Polizei in dem Waldstück geplant. Das Problem: „Der Wald ist sehr dicht bewachsen und es gibt steile Stellen, an denen man abrutschen kann“, erklärt Ferraro. Dazu kommt, dass sich auf dem Areal unter anderem auch ein Löschwassertümpel befindet. Es werden wenn nötig auch Taucher eingesetzt, so Ferraro.

Weitere private Suchaktionen

Der Vermisstenfall bleibe jedoch offen, solange es Hinweise gibt, denen man nachgehen kann. Außerdem wollen die Angehörigen weiterhin privat nach ihrem Onkel suchen. Daher haben sie die Plakate an Haltestellen, Hauswänden und in Schaufenstern in der Umgebung aufgehängt.

„Das Schlimmste ist die Ungewissheit“, sagt Schuller im Namen der Familie. „Man geht mit dem Gedanken an ihn zu Bett und wacht am nächsten Morgen mit dem Gedanken an ihn auf.“ Den Zusammenhalt in der Familie ist sehr eng.

Polizei bittet weiter um Hinweise

Die Polizei Tuttlingen nimmt weiterhin Hinweise zum Verbleib des 62-jährigen Manfred B. aus Trossingen entgegen. Er wurde von der Familie als vermisst gemeldet, weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass ihm etwas zugestoßen ist oder er sich in einer hilflosen Lage befindet. Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen blieben erfolglos.

So wird Manfred B. beschrieben:

Er ist 1,85 -1,90 Meter groß, kräftige Statur

Graues Haar

Der Vermisste trägt eine Brille

Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer schwarzen Jacke, dunkelblauen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet

Wer hat die vermisste Person gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Polizei Tuttlingen unter 07461 941 0 entgegen.