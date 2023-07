Trossingen

Planunterlagen ab Montag öffentlich ausgelegt

Trossingen / Lesedauer: 2 min

Die Netze BW GmbH will die Freileitung zwischen Trossingen und Tuttlingen verstärken, die Einführung der Leitung in das Umspannwerk Trossingen umbauen und das Umspannwerk per Erdkabel anschließen. Das Regierungspräsidium Freiburg (RP) hat hierfür auf Antrag der Netze BW das Planfeststellungsverfahren eingeleitet.

Veröffentlicht: 20.07.2023, 10:36 Von: sz