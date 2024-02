Pfarrerin Marion Pipiorke startet an Ostern

Die evangelische Kirchengemeinde hat Pfarrerin Marion Pipiorke, bisher auf der Pfarrstelle Talheim, auf die Pfarrstelle Trossingen Ost in Nachfolge von Pfarrerin Gabriele Großbach gewählt. Sie beginnt ihren Dienst ab Ostern diesen Jahres in Trossingen. Somit ist die Kirchengemeinde wieder mit drei Pfarrstellen besetzt, heißt es in der Pressemitteilung.