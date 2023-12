Pascal Klaiber unterrichtet neu an der Musikschule Trossingen

Pascal Klaiber unterstützt den Fachbereich Schlagwerk der Musikschule Trossingen als neue Lehrkraft. Seine musikalische Karriere startete er beim Musikverein Bergfelden mit Schlagzeug und Trompete. Nach einem Lehrerwechsel zu Ralf Reiter wurde immer konkreter, dass „Trommeln“ zum Beruf gemacht wird, schreibt die Schulleitung in einer Pressemeldung. Er begann sein Schlagzeugstudium an der Akademie für Tonkunst in Darmstadt. Praktika in Orchestern und Zeitverträge führten ihn in professionelle Orchester in Deutschland.

Während seiner gesamten Orchesterzeit unterrichtete er auch in seinem Fach weiter, weil ihm die Vermittlung und Weitergabe seines Wissens an Schülerinnen und Schüler wichtig ist.

2013 gewann er das Probespiel beim Qatar Philharmonie Orchestra. In diesem Orchester war er dann als „Principal Percussionist“ in den Arabischen Emiraten in Katar tätig. Neben der Orchestertätigkeit spielte er viel das Drumset in Jazz-Combos vom Trio bis zur Big Band. Seit November 2020 ist Pascal Klaiber wieder zurück in Deutschland. Nach einem Jahr im Opern- und Museumsorchester Frankfurt und einem weiteren Jahr in der Staatsphilharmonie Nürnberg zieht es ihn wieder in die schwäbische Heimat zurück. Er stammt aus Sulz am Neckar. Durch seine große Flexibilität von Klassik über Polka zum Jazz und seiner pädagogischen Erfahrung in unterschiedlichsten Bereichen ist er ein Gewinn für die Musikschule Trossingen.