Orangen und „Schuremer“ Advent

An den ersten drei Adventssonntagen können die vorbestellten Bio-Orangen nach den Gottesdiensten in Schura und Trossingen abgeholt und bezahlt werden. Die Orangen werden im Rahmen der Winterkirche in den jeweiligen Gemeindehäusern ausgegeben. Man kann dann auch direkt Orangen bei den Mitarbeitenden für den nächsten Sonntag bestellen.

Mit dem Erlös unterstützt die Gemeinde in Kooperation mit dem Evangelischen Jugendwerk (ejw) Bezirk Tuttlingen ein ejw-Weltdienst Projekt: die Posaunenarbeit der Evangelisch Lutherischen Kirche in Eritrea. Wer die Orangen vorab online oder telefonisch bestellen möchte, kann das immer bis Dienstag um 19 Uhr bestellen bei Heike Kohler, Telefon 07425/4681 oder Mail an [email protected] und bei Britta Wirth, Telefon 07425/1881 oder Mail peter.wirth.schura@t-online.

Die Evangelische Kirchengemeinde Trossingen feiert zudem wieder die Adventsaktion in Schura. Dieses Jahr wird sich alles um verschiedene Personen und Tiere in der Advents- und Weihnachtsgeschichte drehen. Es gibt an jedem Termin einen warmen Punsch und mehr: jeden Freitag vor den jeweiligen Adventssonntagen immer um 17 Uhr an folgenden Orten: 1. Dezember, Spielplatz Kreuzäckerstraße, Schura; 8. Dezember, Evangelischer Kindergarten Schura; 15. Dezember, beim Sportplatz der TG Schura; 22. Dezember, Evangelisches Gemeindehaus Schura. Weitere Infos bei Heike Kohler, Telefon 07425/4681 oder Mail an [email protected].