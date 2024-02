Ohne Führerschein und unter Drogen: Berufung hat dennoch Erfolg

Erfolg hatte ein 40-Jähriger aus Trossingen mit seiner Berufung am Landgericht Rottweil: Für Fahren ohne Führerschein aber mit Drogen im Herbst 2020 war er zu einer Haftstrafe von drei Monaten und zwei Wochen verurteilt worden.

„Dass ich nicht in den Knast muss“, antwortete der vielfach Vorbestrafte auf die Frage des Vorsitzenden Richters Thomas Geiger nach dem Berufungsziel.

Zugegeben hatte er die Taten bereits in der Verhandlung in erster Instanz im Mai 2021, hatte dann aber Berufung eingelegt. Justizerfahrung bringt der Handwerker durchaus mit. Seit dem Sommer 2000 stand er 16 Mal vor Gericht, unter anderem in Tuttlingen, Spaichingen und Rottweil.

Zahlreiche Vorstrafen

Angefangen von Leistungserschleichungen, Diebstahl und Urkundenfälschung ging es dabei meistens um Drogenbesitz, -erwerb oder -handel. Aber auch das Fahren ohne Fahrerlaubnis, zum Teil noch ohne Versicherungsschutz, wurde ihm vorgeworfen.

Diese große Zahl an Vorstrafen und die hohe Rückfallgeschwindigkeit hatten dazu geführt, dass es keine Aussetzung zur Bewährung gab. Anders in einer Verhandlung im August 2021: Damals wurde die zehnmonatige Haftstrafe wegen vielfacher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Bewährung ausgesetzt.

Kein Führerschein

Ob er denn je einen Führerschein erworben hätte, wollte der Vorsitzende wissen. „Nein“ lautete die knappe Antwort. Und wie es denn dazu gekommen sei, dass er schon als 16-Jähriger zu Drogen gegriffen habe? Man habe ihn gehänselt, nicht nur von Mitschülern und Sportskameraden, sogar von einem Vorgesetzten. Dies sei der Grund für den Abbruch der dritten Lehrausbildung gewesen.

Schulden? „Ja, rund 80.000 Euro beim Finanzamt“. Während der Berufstätigkeit in der Schweiz habe er hier keine Steuern bezahlt.

Angeklagter in Therapie

Seit fünf Monaten durchläuft der Angeklagte eine stationäre Drogentherapie.

Ich will meinem Sohn ein gutes Vorbild sein, ein guter Papa. Der Angeklagte

Von der Staatsanwältin nach seinen Zukunftsplänen befragt, meinte der 40-Jährige „Ein Leben ohne Drogen, Umschulung, irgendwas mit Computern“. Als Zeugin sagte die frühere Bewährungshelferin des Mannes aus: „Die Sozialprognose ist jetzt okay“.

In ihrem Plädoyer nannte die Staatsanwältin das Strafmaß als tat- und schuldangemessen. Die dreieinhalb Monate sollten aber mit den zehn Monaten des Amtsgerichts Spaichingen zu einer Gesamtstrafe von elf Monaten, auszusetzen auf drei Jahre Bewährungszeit, zusammengezogen werden.

„Die Taten sind schon über drei Jahre her, eine überlange Verfahrensdauer“, sagte die Anklägerin und forderte, dass zwei Monate als vollstreckt gelten sollten. Der Vorsitzende und die beiden Schöffen schlossen sich dem an. Der Angeklagte wird erneut der Bewährungshelferin unterstellt, muss hundert gemeinnützige Arbeitsstunden ableisten und darf die laufende Therapie nicht unterbrechen, wie Richter Geiger verkündete.