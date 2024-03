Nistkastenbau mit den Freien Wählern Trossingen

Die Freien Wähler Trossingen hatten zum Nistkastenbau auf dem Rudolf-Maschke-Platz in Trossingen Nistkästen aufgerufen. Trotz wechselhaftem Wetter wurde unter den Pavillons, die von den Freien Wählern vorab aufgebaut worden waren, gebohrt, geschraubt, gehämmert und geschliffen. Viele spannende Fragen von Kinder zeugten vom großem Interesse, heißt es in der Pressemitteilung der Freien Wähler. Zahlreiche engagierte kleine und große Teilnehmer zeigten viel Geschick und fertigten mehr als 50 Nistkästen, sie mit nach Hause nahmen. Fast alle vorbereiteten Nisthilfen wurden verbaut. Nach einer Idee von Amelie Fehrenbach hatten Hermann Maier, Sarah Obst und Jan Obst aus heimischem Fichtenholz zugesägte Bausätze vorbereitet. Die zahlreichen Teilnehmer schraubten sie schnell und unkompliziert zusammen. Alle Altersgruppen waren vertreten und bestimmten anhand der Lochgröße, die sie für ihren Nistkasten wählten, welche heimischen Vogelarten ihn künftig beziehen sollen. Nun hofft man, dass in Trossinger Gärten bald ein bisschen mehr gezwitschert wird. Bald wird sich zeigen, ob Meise, Kleiber, Sperling, Star oder Gartenrotschwanz Gefallen an den Nisthilfen finden.