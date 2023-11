Nikolaus der Kolpingsfamilie besucht Familien

Der Nikolaus der Kolpingsfamilie besucht seit vielen Jahrzehnten Familien um adventliche Freude zu bringen. Den Organisatoren dieser Aktion ist es wichtig, dass die Legende des Heiligen Bischofs Nikolaus, der als Freund der Kinder und Wohltäter für viele Menschen gewirkt hat, lebendig bleibt.

Die staunenden und glücklichen Augen der Kinder sind für den Nikolaus der Kolpingsfamilie die größte Motivation, sich am 5. und 6. Dezember auf den Weg zu den Familien zu machen. Die Tradition des Nikolausbesuchs, nutzen viele Familien um zu diesem Anlass eine adventliche Feier zu gestalten. Aus seinem goldenen Buch liest der Nikolaus dann vor, was er über die Kinder weiß. Das haben die Eltern im Vorfeld aufgeschrieben.

Die Kolpingsfamilie freut sich über eine Spende, die am Ende des Besuchs in einem Umschlag mitgegeben werden darf. Seit vielen Jahren unterstützen wir damit die die New Bright Nursery Grundschule in Kalungu in Uganda, mit der die Friedensschule Trossingen seit Kurzem auch eine Schulpartnerschaft pflegt.

Besuchstermin