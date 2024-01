Neues Seminar „Sterbende begleiten lernen“ startet

Noch bis 31. Januar können sich Intere´ssierte zum Seminar „Sterbende begleiten lernen“ anmelden. Die Begleitung, Unterstützung und Entlastung von Menschen in der letzten Lebensphase und die Entlasung der Angehörigen wäre in der Altenpflege oder im Hospiz-und Palliativbereich ohne die Mitarbeit von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, nicht möglich, heißt es in der Pressemitteilung der Hospizgruppe.

Deshalb bietet die Ambulante Hospizgruppe Trossingen ein Seminar zur Sterbebegleitung an, damit Interessierte für die, wie es heißt, sehr erfüllende Aufgabe das nötige Wissen und Handwerkszeug erlangen.

Wer sich angesprochen fühlt und die Zeit hat, individuell mit Freude und Phantasie in die Begegnung mit Menschen zu gehen, unabhängig von Alter, Geschlecht, sozialem Status oder Weltanschauung, ist herzlich eingeladen. Seminarbeginn ist am 8. März. Anmeldeschluss ist am 31. Januar. Nähere Informationen und Anmeldung zum Seminar gibt es bei Kerstin Kunke (Leitung Hospizgruppe Trossingen), Kirchstraße 21, in Trossingen, Telefon 07425 /9599702 oder Mail : [email protected],