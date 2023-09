Neues Literatur-Format im Trossinger Kesselhaus

Über viele Jahre hat es in der Literatur-Reihe Trossingen eine Veranstaltung mit Poetry-Slam gegeben. Fünf junge Künstler, Poeten, Liedermacher, Comedians haben das Publikum mit frischen, frechen, witzigen Texten erfreut. Nun erweitert Trossingen die Literatur-Reihe mit einem neuen Format, das der Magier und Comedian Christoph Demian bereits im Mainzer Unterhaus sowie auf vielen Reisen, darunter weltweiten Kreuzfahrten, erfolgreich präsentiert hat: das Slam-Varieté. Dazu hat er sich den Slam-Poeten Jonathan Dom, den Trossingern bestens bekannt, und weitere Varieté-Künstler an die Seite geholt.

Was passiert, wenn ein Slam Poet und ein Zauberer die alte Tradition des Varieté-Theaters aufleben lassen und einen gemeinsamen Abend veranstalten? Das kann am Donnerstag, 12. Oktober, um 20 Uhr in der Trossinger Kulturfabrik Kesselhaus entdeckt werden. „Slam Varieté“ ist ein modernes, wildes Experiment und eine unberechenbare Überraschung. Ein bisschen Subkultur, ein bisschen beeindruckend, immer hochunterhaltsam und 100 Prozent frisch ‐ moderiert von Christoph Demian und Jonathan Dom.

Damit beginnen die Trossinger Kultur-Reihen, deren erstes Klassik-Konzert am Freitag, 10. November, um 20 Uhr mit der Württembergischen Philharmonie Reutlingen und der Geigerin Mirijam Contzen stattfindet. Am Samstag, 2. Dezember, präsentiert die Musik-Theater- und EnTroTainment-Reihe die Stevie Wonder Story 2023.