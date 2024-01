Neues Jahr - neue Bücher

Für alle Bücherwürmer hat die Stadtbücherei neuen Lesestoff in ihren Regalen stehen. Wie die Verantwortlichen in einer Pressmitteilung melden, sind das unter anderem folgende Bücher:

Sabine Thiesler: Romeos Tod

Der begnadete Schauspieler Jan Jespik verliebt sich Hals über Kopf in eine leidenschaftliche Frau. Mona ist gerade erst aus dem Knast gekommen und erzählt ihm ihre unerträgliche Geschichte. Von ihrem Ex-Mann hat sie schon Jahre nichts mehr gehört, offenbar ist er mit ihren Kindern in Italien untergetaucht. Jan, der von Monas Schicksal schwer erschüttert ist, folgt ihr schließlich in die Toskana, um seine Geliebte zu rächen. Er weiß, dass dies seine schwerste Rolle sein wird und in der Katastrophe enden könnte.

Maren Vivien Haase: Belladaire Academy - Rivals

Als Lova Sandberg erfährt, dass auch Luis Fernández an der Belladaire Academy zugelassen wurde, hätte sie am liebsten wieder ihre Koffer gepackt und Südfrankreich den Rücken gekehrt. Denn sie und Luis verband einst nicht nur ihre Leidenschaft für Tennis bis ihre Beziehung ein schlimmes Ende fand. Lova hat sich seither geschworen, Liebe und Sport nie wieder miteinander zu vermischen. Als ihr ein Platz im Elite-Kader der Academy in Aussicht gestellt wird, ist sie überglücklich. Einziger Haken: Auch Luis steht in der engeren Auswahl und will ihr den Platz auf keinen Fall kampflos überlassen.

Judith Mackrell: Frauen an der Front - Kriegsreporterinnen im Zweiten Weltkrieg

Sie berichteten mitten aus dem Machtzentrum der Nazis in Berlin und von der Front, erlebten den D-Day am Strand der Normandie und dokumentierten die Befreiung der Konzentrationslager: Lee Miller, Martha Gellhorn, Sigrid Schultz, Virginia Cowles, Clare Hollingworth und Helen Kirkpatrick.

Hollow Skai: Rio Reiser - Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten

Was verband die Polit-Rockband Ton Steine Scherben mit der Roten Armee Fraktion? Warum verließen die Bandmittglieder Berlin und gründeten eine Landkommune? Weshalb startete ihr Sänger Rio Reiser eine Solokarriere und warum wird er als König von Deutschland verehrt? Warum wollte er Gregor Gysi nicht im Stich lassen und trat der PDS bei? Und woran ist er eigentlich 1996 gestorben? Hollow Skai begleitete den Sänger über lange Zeit und liefert in diesem Buch Antworten.

Violetta Verissimo: Re-Think - Essen

Vom Zero-Waste-Prinzip für die Küche bis hin zu Ideen für die Selbstversorgung - auch ohne eigenen Garten -, von genussvoller Resteverwertung bis zum richtigen Haltbarmachen von Lebensmitteln: In diesem Buch gibt es hilfreiche Tipps sowie easy umsetzbare Anleitungen und Rezepte, um den Alltag sofort nachhaltiger und grüner zu machen.

Zudem stehen für die Kleineren über 130 Tonie-Figuren bereit …