Helmuth Lauscher hat das gemacht, wovon viele träumen, derweil es nur wenige in die Tat umsetzen: Seit drei Jahren fährt der 66-Jährige mit seinem Wohnmobil kreuz und quer durch Europa und Nordafrika.

Sein Gefährt diente einst als Möbeltransporter, den der Trossinger eigenhändig umbaute. Über seine Erlebnisse auf einer dreimonatigen Tour durch Marokko hat er nun ein Buch geschrieben und veröffentlicht.

Schon 2018 war der frühere Geschäftsführer einer Aesculap-Tochter erstmals in dem nordafrikanischen Land - seinerzeit bereiste er es mit dem Zug. „2023 habe ich beschlossen, mit meinem Eigenbau-Wohnmobil erneut runterzufahren“, berichtet Lauscher.

Was ihn an Marokko derart fasziniert? „Die unterschiedlichen Landschaften - von den wunderbaren Küsten im Norden und Westen bis zu den bizarren Landschaften, wenn man den Atlas überquert hat.“

Einen guten Eindruck vermitteln die nicht weniger als 440 Fotos, die sein Buch „Marokko - mal ganz anders“ enthält, welche er allesamt selbst geschossen hat. „Insgesamt habe ich dort 8.000 Fotos gemacht.“

50 Geschichten von der Straße

Sein Werk bietet 50 Geschichten, die Lauscher unterwegs erlebt hat - schließlich war er an die 10.000 Kilometer unterwegs vom Start- und Zielort Trossingen durch Südeuropa bis zur zuvor ausgearbeiteten Rundstrecke durch das afrikanische Königreich und retour.

Neben den „Roadstories“ bietet sein Reisegeschichten-Bildband mit gut 250 Seiten viele Tipps für Wohnmobilfahrer, etwa zu notwendigen Versicherungen und Einreisebestimmungen. „Mein Ziel war: Dieses Buch soll unterhaltsam, schön anzuschauen und gleichzeitig nützlich sein.“

Er habe eine „riesige Gastfreundschaft und Hilfsbereitschaft der Menschen erlebt“, sagt Helmuth Lauscher. Über die Fülle an Eindrücken berichtete er in einem Reise-Blog. „Bekannte meinten, dass ich daraus etwas machen sollte - und ich hatte das Bedürfnis, etwas zu schaffen, das bleibt.“

Er überarbeitete Blogs und schrieb dazu viele neue Texte. „Wie mein Wohnmobil ist auch das Buch ein Selfmade-Projekt.“ So gestaltete er das komplette Layout seines selbst verlegten Buchs, das kurz vor Weihnachten fertig wurde.

Unwetter reißt halbe Straße weg

Einiges sei „wirklich abenteuerlich“ gewesen, erinnert sich der 66-Jährige. So, als nach einem Unwetter im Landesinneren „halbe Straßen weggerissen waren“ und er den MAN-Siebeneinhalbtonner an diesen Engpassagen vorbei bugsieren musste. „Aber er hat alles gut gemacht.“

An die 200.000 Kilometer hat das Gefährt Baujahr 2006, mit dem früher Großküchen ausgeliefert wurden, inzwischen auf dem Tacho - solche Lkw würden jedoch bis zu 800.000 Kilometer schaffen, erläutert Lauscher.

„Ich habe ein Grundvertrauen zu dem Fahrzeug entwickelt“, sagt er - insofern hielten sich seine Sorgen in Grenzen, dass er mitten in der Wüste liegen bleiben könnte. Für eine größere Reparatur würden seine Kenntnisse nicht reichen, „dann wäre ich aufgeschmissen gewesen“. Aber eine „gewisse Risikobereitschaft“ gehöre eben dazu bei einer derartigen Unternehmung.

Trossingen ist die „Homebase“

An Bord seines rollenden Zuhauses habe er „eigentlich alles, was ich brauche“, sagt Lauscher, für den Trossingen die „Homebase“ ist. Seine Wohnung hat er aufgegeben, lebt während seiner Heimataufenthalte bei seiner Tochter in der Musikstadt.

Ich habe ein Grundvertrauen zu dem Fahrzeug entwickelt. Helmuth Lauscher

„Ihre Hofeinfahrt ist groß genug, um das Fahrzeug zu parken.“ Auch das Lektorat übernahm eine Trossingerin: Barbara Breithack, früher Lehrerin an der Kellenbachschule in Schura.

Erste Auslandstouren führten den Trossinger und seinen mobilen ersten Wohnsitz nach Dänemark und Schweden, später nach Frankreich und Portugal. „In drei Jahren bin ich zwischen 40.000 und 50.000 Kilometer gefahren.“ Seinen Schritt weg von der dauerhaften Sesshaftigkeit habe er bislang keine Sekunde bereut.

Nächstes Ziel ist Tunesien

In Marokko seien in der Regel Campingplätze sein nächtliches Domizil gewesen, „auch im Landesinneren gibt es genügend“. „Ich hatte 300 Liter Frischwasser dabei“, berichtet Lauscher. Getrunken habe er Flaschenwasser, seine Mahlzeiten zumeist selbst zubereitet, „Gemüse habe ich auf den Märkten gekauft“. Bisweilen genoss er die nordafrikanische Küche auch in einheimischen Restaurants.

Als nächstes Projekt hat Helmuth Lauscher Tunesien auserkoren, „ich will das Land von Nord nach Süd durchfahren“. Einen Laster zu steuern sei zwar „relativ anstrengend - aber wenn ich so beieinander bleibe wie jetzt, kann das noch eine ganze Weile so weitergehen.“

„Marokko - mal ganz anders“ ist unter anderem bei Morys Hofbuchhandlung in Trossingen erhältlich sowie über die Homepage von Helmuth Lauscher.