Neuer Bildkalender des Harmonikamuseums

Zwei Weihnachtsveranstaltungen des Deutschen Harmonikamuseums finden im Dezember statt. Am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. Dezember, wird das Team auf dem Weihnachtsmarkt zu Besuch sein, am Sonntag, 17. Dezember, findet dann die weihnachtliche Musikvorführung der Trossinger Grundschulkinder im Museum statt, wie das Museum mitteilt.

Mit seiner Hauptneuheit, dem Bildkalender für das Jahr 2024 „Hohner Werbegrafik der 1950er und 1960er Jahre“, aber auch mit vielen weiteren interessanten Souvenirs und Geschenkideen rund um das Harmonikathema präsentiert sich das Museumsteam am Donnerstag und Freitag, 14. und 15. Dezember, auf dem Trossinger Weihnachtsmarkt. Traditionell wird der Stand des Harmonikamuseums im Foyer des Rathauses zu finden sein; dekoriert und betrieben von den Ehrenamtlichen und den Museumsangestellten.

Außer dem neuen Bildkalender mit Werken des Künstlers Felix Hengge werden natürlich Mundharmonikas verschiedenster Art zu erwerben sein. Hier liegt der Schwerpunkt aus aktuellem Anlass auf dem 100er-Jubilar „Little Lady“. In sieben verschiedenen Varianten und in unterschiedlichen Farben wird diese Miniatur-Mundharmonika angeboten werden. Zusätzlich finden sich Audio-CDs, nostalgische Plakate - aus Blech und Papier - sowie originelle Artikel und die beliebten Musiknudeln des Trossinger Nudelhauses am Stand des Deutschen Harmonikamuseums.

Die traditionelle weihnachtliche Musikvorführung Trossinger Grundschulkinder im Deutschen Harmonikamuseum geht am Nachmittag des dritten Adventssonntags, 17. Dezember, über die Bühne. Aufgeteilt in zwei Gruppen und angeleitet durch die Hohnerklang-Aktiven Monja Heuler und Ramona Merk werden die Kinder in zwei Gruppen um 14 Uhr (Drittklässler) und 15 Uhr (Viertklässler) im Foyer des Museums auftreten und ihre Mundharmonikakünste unter Beweis stellen.

Je nach Interesse kann nach der traditionellen Bescherung der Mundharmonika-Kinder ab etwa 15.30 Uhr eine Familienführung durch die Dauerausstellung des Museums stattfinden. Museumsleiter Martin Häffner steht hierfür gern zur Verfügung. Der Eintritt ist für Angehörige und alle anderen Gäste frei. Das gilt für den kompletten Nachmittag und auch für die Ausstellungen des Museums. Um Spenden wird gebeten. Diese sind für die Hohnerklang-Jugendarbeit und für das Museum gedacht und werden hälftig geteilt.

Das Museum bleibt über die Weihnachtszeit zu den üblichen Zeiten geöffnet. Schließtage sind lediglich Heiligabend / 1. Weihnachtstag, 24./25. Dezember, sowie der 31. Dezember. Die Little Lady kann 2023 ihren 100. Geburtstag feiern. Die große Jubiläumsausstellung über die kleinste Mundharmonika der Welt wurde verlängert und ist bis einschließlich 7. Januar 2024 zu sehen.