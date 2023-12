Neuer Betriebsratsvorsitzender bei IMS Gear

Stefan Fehrenbach ist an die Spitze der Arbeitnehmervertretung des Zahnrad- und Getriebespezialisten IMS Gear gewählt worden. Er folgt auf den langjährigen Vorsitzenden Wolfgang Harter. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Fehrenbach folgt auf Wolfgang Harter, der 28 Jahre lang als Betriebsratsvorsitzender agierte und in die Freistellungsphase seiner Altersteilzeit geht. Stefan Fehrenbach gehört dem Betriebsrat seit 2014 an und war zuletzt als Fertigungsleiter in einer Business Unit im IMS Gear-Werk Eisenbach tätig. Er rückt anstelle von Wolfgang Harter auch als einer von zwei Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsrat von IMS Gear auf.

Wolfgang Harter stand fast drei Jahrzehnte lang an der Spitze des IMS Gear-Betriebsrats. Der ausgebildete Industriemechaniker stieß 1985 zu IMS Gear und war in der Zahnerei im Werk Eisenbach eingesetzt. 1993 wurde er in den Betriebsrat gewählt, seit 1995 war er Vorsitzender des Arbeitnehmergremiums.