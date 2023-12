Neue DHL-Packstation in Trossingen in Betrieb genommen

In Trossingen gibt es eine neue DHL-Packstation (Nummer 143) in der Butschstraße 11-13 beim Rewe-Markt mit 117 Fächern. Die neue modulare Packstation ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich, heißt es in einer Pressemitteilung.

Veröffentlicht: 08.12.2023, 09:50 Von: sz