Narrenverein Trossingen organisiert Kunsthandwerkermarkt

Der Kunsthandwerkermarkt, organisiert vom Narrenverein Trossingen, findet am 4. und 5. November im Dr.-Ernst-Hohner-Konzerthaus statt. Die Öffnungszeiten sind am Samstag von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 17 Uhr. Es werden über 50 Aussteller ihre Ware auf mehreren Ebenen ausstellen. Hier wird Schmuck, Strickwaren, Geschenkartikel, Malkunst, Beton-Holz und Klöppelarbeiten, Weihnachtsgrippen, Glaskunst und vieles mehr angeboten. Für das leibliche Wohl sorgt der Narrenverein mit warmen Speisen, Getränke, Kaffee und Kuchen.