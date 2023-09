Nach vielem Hin und Her bleibt das „Kons“ erhalten und darf an seinem angestammten Platz im Bau V des Hohnerareals bleiben. Doch nicht alle sind glücklich über diese Entwicklung: Anwohnern missfällt die Lärmentwicklung durch regelmäßiges Üben von Schülern des Hohnerkonservatoriums bei geöffneten Fenstern, auch in den Abendstunden. „Irgendwann wird man verrückt, wenn immer wieder die gleichen Tonfolgen geübt werden“, sagt Thomas Grosch, der eine Wohnung im Bau V hat.

Der gebürtige Trossinger macht eingangs klar, dass er es „gut findet, dass es solche Institutionen in der Stadt gibt — aber es muss so funktionieren, dass alle damit leben können“. Andere Nachbarn im Bau V und umliegenden Wohnhäusern sähen dies genauso, berichtet Grosch. „Viele Nachbarn sind nur noch genervt.“

Eignung der Räume für Musikschule fraglich

Einer seiner Mieter in dem „Kons“ gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus Hohnerstraße 5, wo Grosch zwei Wohnungen besitzt, habe sogar bereits angekündigt, „sich wegen des Kons eine neue Wohnung zu suchen, weil ihn der Krach nervt und er abends nach einem langen Arbeitstag seine Ruhe haben möchte. Womit er recht hat“.

Die Schüler sagen, dass sie nicht bei geschlossenem Fenster spielen könnten, weil sie sonst keine Luft bekämen. Thomas Grosch

Nach Ansicht Groschs sind die Räumlichkeiten im Bau V für den Schulbetrieb des „Kons“ nicht geeignet: „Sie verfügen über keine kontrollierte Be– und Entlüftung, keine Klimatisierung und keinen Schallschutz. Der Standard entspricht dem einer normalen Wohnung in diesem Haus.“ Dies führe dazu, „dass gerade im Sommer oft bei offenem Fenster musiziert wird — wenn man das Abspielen einer Tonleiter mit dem Akkordeon überhaupt als Musik bezeichnen kann“.

Ruhezeiten besonders problematisch

Die Luft in den Räumen sei laut aktueller Aussage der Schüler „schlecht und stickig“. Und selbst bei geschlossenem Fenster seien Instrumente wie Akkordeon, Schlagzeug und Klavier noch zu hören. „An Ruhezeiten wird sich nicht gehalten“, so Grosch — auch spätabends und an Sonn– und Feiertagen übten Schüler.

„Wir sind beim Abendessen“, habe er einer Schülerin durch das geöffnete Fenster zugerufen. „Als sie hergezogen sind, wussten sie doch, dass hier das Konservatorium ist“, habe er zur Antwort erhalten. „Die Schüler sagen, dass sie nicht bei geschlossenem Fenster spielen könnten, weil sie sonst keine Luft bekämen“, so Grosch, der seit 2010 im Bau V wohnt.

Besserung nur für wenige Wochen

Gespräche mit den Verantwortlichen des Konservatoriums brächten „nur wenige Tage bis Wochen einen Erfolg, danach ist alles wieder wie vorher“. Einem früheren Geschäftsführer der Einrichtung habe er ein Video gezeigt, „in dem klar wird, wie laut die Musik in meinem Wohnzimmer zu hören ist“. Das gehe in der Tat nicht, sei die Reaktion gewesen — und dass die Schüler die Fenster beim Üben schließen müssten.

Ich wundere mich, dass das Konservatorium in Räumlichkeiten untergebracht wurde, die dem Standard einer Wohnung entsprechen. Thomas Grosch

Jedoch sei der wiederholte Wechsel der Geschäftsführer „nicht gerade hilfreich und ein Problem“, so Grosch. Er müsse die Gespräche immer wieder neu führen; mit dem jetzigen Geschäftsführer Eric Dann habe er noch nicht geredet. Er habe abwarten wollen, „wie es mit dem Kons weitergeht — je nachdem hätte man sich das Gespräch dann sparen können“. Bürgermeisterin Susanne Irion habe ihm vor einigen Monaten gesagt, dass die Stadt sich des Themas annehmen werde — nun jedoch ist diese nach Ratsbeschluss als Gesellschafter der Einrichtung ausgestiegen.

Konflikt könnte rechtlich geklärt werden

„Wenn ich an der Musikhochschule vorbeigehe, höre ich nichts“, weist Grosch auf die dortigen besseren baulichen Rahmenbedingungen hin. „Ich wundere mich, dass das Konservatorium in Räumlichkeiten untergebracht wurde, die dem Standard einer Wohnung entsprechen — für die Zukunft, denke ich, wird vermutlich kein Weg daran vorbeiführen, den Konflikt rechtlich klären zu lassen.“

„Im Sommer ist es ziemlich knackig warm bei uns“, sagt Eric Dann, Geschäftsführer des Hohnerkonservatoriums. „Vor allem auf der Südseite mit vielen Fenstern — da heizen sich die Räume gnadenlos auf.“ Deshalb könne er es nachvollziehen, wenn Schüler Fenster aufmachen würden, „denn das Üben ist bei offenem Fenster angenehmer“.

Wunsch nach besserem Schallschutz

Aber natürlich müsse dabei an den Lärmschutz gedacht werden, sagt Dann. „Akkordeon ist ja nicht das lauteste Instrument“, betont er — beim Schlagzeug sei das natürlich anders. „Ich würde mir grundsätzlich einen besseren Schallschutz wünschen, aber das lässt sich gebäudebedingt nicht so einfach umsetzen.“ So stehen die Fenster der früheren Produktionsstätte von Hohner unter Denkmalschutz.

Trossingen ist eine Musikstadt — wenn man Studenten üben hört, ist das doch herrlich „Kons“-Geschäftsführer Eric Dann

Er habe bisher eine Beschwerde eines Anwohners wegen Schlagzeugübens erhalten, berichtet der Geschäftsführer, der das Amt seit Oktober 2022 innehat. „Wegen der Lautstärke und der Uhrzeit.“ Er habe dem Anwohner gesagt, dass dies nicht mehr vorkomme. Proben seien grundsätzlich bis 22 Uhr erlaubt — „danach kommt hier keiner mehr rein“. Er habe den Schüler auf die Wohnungen im Bau V und die Lärmbelästigung für Nachbarn hingewiesen. Grundsätzlich habe er den Eindruck, „dass sich Schüler immer einsichtig zeigen, wenn ich mit ihnen rede“.

Musikschule hat ähnliches Problem

Eric Dann weist jedoch auch darauf hin, dass „aber nicht jeden Tag fünf Akkordeonisten bis um 22 Uhr üben — die meisten tun dies daheim“. Die benachbarte Musikschule habe im Übrigen das gleiche Problem — gerade im Sommer seien auch dort Fenster geöffnet während des Übens von Musikschülern.

Und auch zu dem eigentlich ja schönen und für die Stadt charakteristischen Umstand, dass aus vielen Trossinger Fenstern Musik erklingt von Menschen, die auf ihren Instrumenten üben, hat er eine klare Meinung: „Trossingen ist eine Musikstadt — wenn man Studenten üben hört, ist das doch herrlich“.