Die Trossinger Opernsängerin und Gesangslehrerin Regina Berner ist im Alter von 60 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Im Landkreis Tuttlingen war sie nicht nur für ihre internationale Gesangskarriere, sondern auch als Leiterin des „Festivals der Stimmen“ bekannt.

Regina Berner wuchs in Spaichingen auf, später studierte sie an der Musikhochschule Trossingen Kirchenmusik. Daran schloss sich ein klassisches Gesangsstudium in Freiburg, Wien und London an. Außerdem belegte sie zahlreiche Meisterkurse, unter anderem im Dirigieren. Ihre Bühnen– und Konzerttätigkeit führte sie in viele Länder Europas und Asien.

Stipendium der Internationalen–Richard–Wagner–Stiftung

Sandra Frank und Melanie Rosen sind Mitglieder im Ensemble des „Festivals der Stimmen“ und langjährige Wegbegleiterinnen von Regina Berner. Besonders stolz sei Berner auf ihr Stipendium der Internationalen–Richard–Wagner–Stiftung Bayreuth gewesen. „Und auch ihr Operndebüt war für sie ein besonderer Moment“, sagt Rosen.

Sie hat von Anfang an gewusst, wenn jemand Potenzial hatte — und dann auch nicht locker gelassen. Melanie Rosen

Als Mensch und Musikerin habe Regina Berner polarisiert. „Es haben sie nicht alle so kennengelernt, wie sie wirklich war“, sagt Sandra Frank. „Sie war ihren Schülern gegenüber wahnsinnig loyal und hat Dinge immer zu 100 Prozent gemacht. Sie hat sich nicht gescheut, damit anzuecken.“

Leidenschaft zur Musik

„Sie war streng, aber auch immer sehr ehrlich und sehr menschlich“, ergänzt Melanie Rosen. Ihre ungebrochene Leidenschaft zur Musik habe sie ausgezeichnet. „Für die Rusalka (ein Stück des Komponisten Antonín Dvořák, Anm. d. Red.) hat sie sogar extra Tschechisch gelernt, um es perfekt zu machen“, erinnert sich Rosen.

Die Messlatte für ihre Schüler, aber auch für sich selbst, habe Berner stets hoch gelegt. „Sie hat von Anfang an gewusst, wenn jemand Potenzial hatte — und dann auch nicht locker gelassen“, so Rosen.

Noch zwei Tage vor ihrem Tod habe sie eine Probe geleitet. „Wir wollten ihr da auch ein Stückchen Normalität geben“, sagt Rosen. Regina Berner habe ihre Krankheit nur wenigen anvertraut.

„Festival der Stimmen“ soll weitergehen

Regina Berner war auch die Initiatorin des „Festivals der Stimmen“, das in diesem Jahr zum 25. Mal stattfindet. „Wir wollen auf jeden Fall weitermachen“, sagt Sandra Frank. Den diesjährigen Auftritt am 5. November wolle das Ensemble spielen. Es fehlt allerdings noch eine Klavierbegleitung, denn auch diese hatte Regina Berner inne. „Das Festival der Stimmen war für sie wirklich ein Fulltime–Job“, sagt Frank.

Melanie Rosen und Sandra Frank jedoch sind zuversichtlich, dass das „Festival der Stimmen“ weiterbesteht. „Das hat sie sich auch gewünscht“, so Rosen.