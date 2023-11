Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass der Eschbachhof in Flammen stand und in weiten Teilen abbrannte. Die Hilfsbereitschaft für die betroffene Familie Benzing war groß, eine Spendenaktion erfolgreich.

Das Geld sollte in den Wiederaufbau des Bauernhofs fließen. Der hat inzwischen begonnen ‐ abgeschlossen sein soll er bis Ende kommenden Jahres.