Trossingen

Nach Einbruch in Wohnhaus sucht die Polizei Zeugen

Trossingen / Lesedauer: 1 min

Unbekannte Täter sind am Samstag im Zeitraum von 18. 30 Uhr bis Mitternacht in ein Wohnhaus in der Belchenstraße in Trossingen eingebrochen.

Veröffentlicht: 06.11.2023, 19:24 Von: sz