Die Sommerferien sind vorbei, ein neues Schuljahr beginnt. Damit der Übergang möglichst reibungslos klappt, waren Schulleiterin Andrea Vanoucek und das Kollegium der Solwegschule hinter den Kulissen mit den Vorbereitungen beschäftigt.

In den Sommerferien standen einige Dinge an

Zu Beginn der Ferien werden beispielsweise die neuen Bücher und Arbeitshefte bestellt. Hier sind die Preise in der letzten Zeit gestiegen. „Man merkt es schon“, berichtet Vanoucek. Einige Bücher sind etwa einen Euro teurer geworden. Dadurch, dass die Solwegschule eher geringe Stückzahlen bestellt, sei der Einkauf „in Relation machbar“, so die Schulleiterin.

Zusätzlich stehen weitere Themen an: Materiallisten müssen geschrieben, Stundenpläne zusammengestellt werden. Zudem werde geklärt, welche Lehrkräfte wann die Aufsicht übernehmen, so Vanoucek. Außerdem wird über die zukünftige Schulentwicklung gesprochen. Auch an der Solwegschule geht es Richtung Ganztag, doch dafür fehlen derzeit Räume und Personal.

Mehr Lehrer nötig

Also braucht die Schule weitere Lehrkräfte? „Immer“, entgegnet Andrea Vanoucek. Derzeit sind zwölf Personen an der Schule beschäftigt, von denen jedoch nicht alle ein volles Lehrdeputat haben. Mindestens einen weiteren Lehrer würde die Schulleiterin daher gerne einstellen.

Auch an den Räumlichkeiten hat sich in den Ferien einiges getan. „Wir haben dieses Jahr eine neue Lehrerküche bekommen“, so Vanoucek. Zudem sei ein Raum gestrichen worden und der Computerraum wurde neu eingerichtet. „Wir hatten Rechner, die acht, neun Jahre alt waren“, sagt die 49–Jährige.

„Jetzt wurden die Laptops, die wir während Corona angeschafft haben, in unser Netzwerk integriert.“ Insgesamt hat die Solwegschule nun 26 Computer, 13 im Computerraum und je zwei pro Klassenzimmer. Und auch Beamer und Dokumentenkameras wurden angeschafft.

Rund 40 Schülerinnen und Schüler

Die Schülerzahlen sind an der Solwegschule relativ konstant geblieben. 41 Kinder starten am Montag ins neue Schuljahr, in vorherigen Schuljahr waren es 43 Schülerinnen und Schüler. Meistens kommen im Laufe des Schuljahres vereinzelt Kinder durch Zuzüge hinzu.

Am Donnerstag soll es eine Begrüßungsfeier für die insgesamt fünf neuen Schüler geben, darunter ein Erstklässler. „Es soll auch ein Kennenlernen für die Eltern geben“, kündigt die Leiterin der Förderschule an.

Sommerferien sind nicht automatisch Urlaub

Von dem Klischee, dass Lehrer in den Sommerferien sechs Wochen Urlaub machen können, hält Vanoucek nicht viel. Sie habe zwar nicht das gleiche Pensum wie während des Schuljahres, dennoch habe sie beispielsweise mit zwei Kollegen dafür gesorgt, dass durchgehend ein Mitglied des Kollegiums erreichbar ist.

In der Woche vor Ende der Sommerferien war sie fast jeden Tag an der Schule. „Ein Teil der Vorbereitung lässt sich aber auch von zu Hause aus erledigen“, ergänzt sie.

Nehmen die Eltern wahr, welcher Planungsaufwand in den Ferien auf die Lehrkräfte zukommt? Andrea Vanoucek erzählt: Vor den Ferien habe ihr eine Mutter eine schöne Zeit gewünscht und dann hinzugefügt: „Aber sie haben ja auch nicht komplett frei.“ „Das war das erste Mal in 20 Jahren, dass mir so was passiert ist. Das fand ich ganz rührend“, sagt die Schulleiterin.