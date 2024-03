Musikschüler beim Landeswettbewerb erfolgreich

Beim baden-württembergischen Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ haben Schüler aus den Klassen von Jens Willi und Ralf Reiter erfolgreich teilgenommen. Das teilt die Musikschule Trossingen mit. Der Landeswettbewerb fand dieses Mal in Meckenbeuren in der Kategorie Schlagzeug-Ensemblespiel mit zwei bis maximal sechs Spielern statt. Die besten Gruppen, die sich bei den verschiedenen Regionalwettbewerben im Januar qualifiziert hatten, spielten zwei Tage lang um Punkte, Preise und je nach Altersgruppen, auch um mögliche Weiterleitungen zum Bundeswettbewerb.

Die Wertungsprogramme der teilnehmenden Ensembles mussten dabei unterschiedliche Kriterien erfüllen. Neben dem Einhalten der Auftrittsdauer, die je nach Altersgruppe variiert, galt es, Stücke mit den verschiedenen Instrumenten aus dem Schlagwerkbereich aufzuführen. Alle Instrumente, wie Pauken, sehr viele Trommeln, einige Stabspiele wie Xylophon, Marimbaphon und Vibraphon mussten selbst mitgebracht werden. Dies bedeutete auch für die betreuenden Lehrkräfte eine logistische Herausforderung. Mithilfe der Eltern wurde der Transport gestemmt und die jungen Talente konnten, die mit viel Übung und Fleiß vorbereiteten Programme sehr erfolgreich vortragen.

In der Altersgruppe IV starteten Moritz Schmees, Matthias Schneider und Vincent Katz. Sie wurden für ihren Vortrag mit 20 Punkten und einem 2. Preis ausgezeichnet. Paul Heine, Samuel Schnepf und Tilo Babinecz konnten sich mit 24 Punkten einen hervorragenden 1. Preis in der Altersgruppe II erspielen. Da sie noch etwas zu jung sind und der Bundeswettbewerb erst ab Altersgruppe III stattfindet, war eine Weiterleitung dorthin leider noch nicht möglich, wie es in der Mitteilung heißt.