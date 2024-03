Musikalische Uraufführung am Ostersonntag

Die katholische Kirchengemeinde Sankt Theresia in Trossingen lädt am Sonntag, 31. März, um 10.30 Uhr zu einem besonderen österlichen Hochamt ein. Der Theresienchor bringt gemeinsam mit dem Blechbläserquartett und Kantor Edgar Blaas an der Orgel Robert Jones’ Missa festiva zu Gehör. Die Aufführung der 2024 neu erschienenen Messe ist nicht nur für Trossingen eine Uraufführung, sondern dürfte eine der ersten überhaupt sein, heißt es in der Ankündigung.

Robert Jones, Komponist, Organist und Examensprüfer, der in Monmouth an der englisch-walisischen Grenze lebt, ist bekannt für seinen vornehmen Stil und seine typisch englisch-romantische Harmonik. Die Missa festiva vereint laut Mitteilung die charakteristischen Merkmale von Jones’ Kompositionsstil auf vollendete Weise: charmante Melodien, eine elegante Führung der Einzelstimmen, berührende neoromantische Harmonik sowie eine emotionale Textausgestaltung. Besonders hervorzuheben seien das natürliche Fließen der Melodie im Kyrie, Benedictus und Agnus Dei, die Leichtigkeit im Sanctus sowie die festliche Strahlkraft des Glorias, das mit seinem raschen Grundtempo und dem punktierten Grundrhythmus einer französischen Ouvertüre nachempfunden ist.

Stilistisch passend, wird das Hochamt mit dem Hymnus „Christ ist erstanden“ von Christopher Tambling eröffnet. Dieser zähle mit Jones, Mawby und Rutter zum Quartett der namhaften englischen Komponisten in der zeitgenössischen Kirchenmusikszene.