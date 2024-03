Sein besonderer Gruß galt natürlich Evi Schirmbeck für ihre prompte Konzertzusage. Bereits bei früheren Konzerten habe sie sich mit ihrem einfühlsamen Klavierspiel eine große Beliebtheit in ihrer Zuhörerschaft erworben. Darin sieht Heinz Reichle einen hauptsächlichen Grund für den zahlreichen Besuch der „Musik zur Kaffeestunde“. Er rief außerdem das große Engagement des Ehepaars Schirmbeck für den Förderverein in Erinnerung während ihres neunjährigen Aufenthalts in Trossingen, Evi vornehmlich als Pianistin, Peter als Finanzverwalter. Trossingen sei den beiden zur zweiten Heimat geworden. Gerne seien sie deshalb der Konzerteinladung gefolgt, betont Reichle.

Der Vorsitzende führte durchs Programm mit Hintergrundinformationen zum jeweiligen Klaviervortrag, eine wesentliche Hilfe zum besseren Verständnis der Musikstücke.

Ein abwechslungsreiches Programm mit insgesamt zwölf Klaviersätzen präsentierte Evi Schirmbeck. Sie eröffnete ihr Konzert mit Auszügen aus der Operette „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller, ein heiterer Beginn also. Beschwingt auch der sich anschließende Klavierauszug aus Mozarts berühmter g-Moll-Sinfonie, das Hauptmotiv des ersten Satzes zitierend, anspruchsvoll in den Anforderungen, doch souverän bewältigt von der Pianistin. Heinz Reichle lobte auch Evis Interpretation von Mozarts „Fantasie d-Moll“.

Mit einem Zitat aus Yann Tiersens Filmmusik „Die fabelhafte Welt der Amélie“ erhielt das Konzert eine weitere Klangfarbe, ebenso mit Édith Piafs Liedern, auf dem Klavier gespielt.

Einen glanzvollen Höhepunkt bildete F. Schuberts Andante des Impromptu op. 142 Nr. 3, sehr einfühlsam, innig vorgetragen. Dass Evi Schirmbeck Walzer-Kompositionen sehr liebt, spürten die Zuhörer bei den Walzer-Darbietungen von F. Chopin, R. Stolz und Anna-Maria Chorinsky-Hardegg.

„Butterflies“ von Daniel Hellbach bildete den Abschluss des Programms. Locker, leicht - eben wie Schmetterlinge - zeichnete die Pianistin die Komposition nach.

Mit großem Beifall wurde der Ruf nach einer Zugabe laut. Gerne erfüllte Evi Schirmbeck den Wunsch mit dem bezaubernden Vortrag des Walzers Nr. 2 von Dmitri Schostakowitsch.

Mit großer Freude bedankte sich Heinz Reichle bei der Zuhörerschaft, vor allem aber bei Evi Schirmbeck für den wunderbaren Nachmittag und überreichte etwas Süßes als Geschenk, sie habe schließlich den Anwesenden mit ihrer Musik die Kaffeestunde versüßt und wünschte allen einen guten Heimweg.

Die nächste „Musik zur Kaffeestunde“, gestaltet von Auszubildenden des Hohner- Konservatoriums, ist am 5. Mai.