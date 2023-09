Musik, Workshop und die „Little Lady“

Das Team des Deutschen Harmonikamuseums lädt für Sonntag, 24. September, zum Museumsfest mit Live Musik, Bewirtung und „Little Lady Lotterie“ zur neuen Sonderausstellung ein.

Nach dem Klang der Hohner-Fabriksirene zur Eröffnung um 11 Uhr folgt der obligatorische Fassanstich. Gleich danach startet das bunte Musikprogramm im Festzelt am Bau V. Den Anfang macht der Harmonikaclub Seitingen-Oberflacht. Neben einheimischen Harmonikakünstlern treten im Laufe des Nachmittags Profis auf; etwa der in der Szene bekannte „Bigharmonicaman“ Hendrik Südhaus aus Hamburg, der unter anderem zeigt, was auf der Mini-Mundharmonika „Little Lady“ alles gespielt werden kann. Einen musikalischen Leckerbissen stellt sicher auch das Trossinger Duo Lauenstein dar. Michael und Marija Lauenstein unterhalten auf Akkordeon und Geige überaus virtuos.

Das Museumsfest steht im Zeichen des Jubiläums eines echt spielbaren Miniatur-Instruments der Firma Hohner: Im Mai 1923 wurde in den USA die Schutzmarke „Little Lady“ angemeldet. Auch infolge massiver Werbekampagnen ‐ „Hohner and Hollywood did this for you“ ‐ entwickelte sich die kleine Mundharmonika sehr schnell zum Bestseller. Freitagabend vor dem Museumsfest geht mit geladenen Gästen die Vernissage über die Bühne, und am Sonntag ab 11 Uhr, also parallel zum Fest, wird die multimediale Ausstellung erstmals für die Allgemeinheit geöffnet sein. Hierzu, wie für das Deutsche Harmonikamuseum insgesamt, wird der Eintritt frei sein.

Neben dem üblichen Vorführbetrieb bietet das Museum am Festsonntag einen Workshop: Mundharmonika-Spezialist Hendrik Südhaus wird ab 13 Uhr einen Workshop „Wie spiele ich die Little Lady“ durchführen. Hier können sogar Anfänger lernen, der Mini-Harp Töne zu entlocken und Melodien zu formen. Die maximal 15 Teilnehmer werden von Südhaus im Kinoraum des Museums unterrichtet (Kursgebühr 20 Euro pro Person).

Zu den Highlights in der Kollektion das Harmonikamuseums zählt eine äußerst seltene Miniaturmundharmonika: ein Kreuzwender, bestehend aus sechs verschieden gestimmten Little Ladies, gefertigt von Altmeister Günter Bayer aus Gunningen. Das Exemplar mit den Dur-Tonarten C-, A-, G-, E-, D-, und F- wird in der Ausstellung zu sehen und zu hören sein. Eigens zum Jubiläum baut und stiftet Günter Bayer ein weiteres Exemplar dieses Miniatur-Kreuzwenders. Es soll zugunsten des Deutschen Harmonikamuseums verkauft werden und bildet den Hauptpreis der speziellen „Little Lady Lotterie“. Dank weiterer Sachstiftungen von Seiten der Firma Hohner kann das Museum zum 100 Jahr-Jubiläum der Mini-Mundharmonika tatsächlich 100 Lotteriepreise rund um die Little Lady zur Verfügung stellen. Die maximal 250 durchnummerierten Lose werden nur vom 22. bis 24. September verkauft (bei Vernissage und Museumsfest). Die Gewinner werden durch eine „Lottofee“ gegen Ende des Museumsfestes am späten Sonntagnachmittag ermittelt.