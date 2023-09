Musik– und Tanzschule Trossingen bietet breite Kursauswahl an

Zum Start des neuen Schuljahres bietet die Musik– und Tanzschule Trossingen eine große Auswahl an Kursen für Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene an. Unterrichtet werden nahezu alle Holz– und Blechblasinstrumente, Blockflöte, Melodica, Klavier, Keyboard, Akkordeon, Gitarre, E–Bass, Geige, Bratsche, Cello, Kontrabass, Harfe, klassischer und Pop–Gesang sowie sehr viele Schlaginstrumente. Leihinstrumente stehen zur Verfügung. Zudem gibt es ein breites Angebot der Elementaren Musikpädagogik bis zum Alter von sechs Jahren. Alle Lehrkräfte verfügen über ein Musikstudium mit qualifizierten, künstlerischen und methodischen Abschlüssen.

Die Musikschule bietet Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren einen kostenlosen Schnuppermonat an. So kann jeder einfach ausprobieren, ob das gewählte Instrument das richtige ist und ob Schüler und Lehrkraft zusammenpassen. Darüber hinaus eröffnet das Bausteinsystem der Musikschule auch musizierenden Erwachsenen die Möglichkeit für einen flexiblen Unterricht.

Die Tanzschule bietet Kindertanz für drei– bis sechsjährige Kinder an. Für ältere Kinder und Jugendliche gibt es Kurse in Tanzgeschichten und Kinderdisco, Modern Dance & Smart Ballet, Show–Dance und Musical. Hip–Hop für Kinder und Jugendliche und Ballett ab 6 Jahren vervollständigen das Angebot der Tanzschule.

Mit dem Schulstart beginnt auch wieder das musikalische Angebot für Kleinkinder in Spaichingen. Vereinzelt sind noch Plätze in Eltern–Kind–Gruppen für Kleinkinder im Musikgarten 1 von 18 Monaten bis drei Jahren oder im Musikgarten 2 ab drei Jahren, jeweils mit einer Begleitperson am Mittwochnachmittag oder Freitagvormittag, zu vergeben. In den Kursen der Musikalischen Früherziehung ab vier Jahren ohne Begleitperson am Dienstag, 15 Uhr bis 15.45 Uhr, und Mittwochnachmittag, 14.15 Uhr bis 15 Uhr, sind ebenfalls noch Plätze verfügbar.

In Aldingen finden am 14. und 21. September von jeweils 14 Uhr bis 14.45 Uhr Schnupperstunden für die Musikalische Früherziehung in der Alten Schule, Kirchplatz 2, statt. Während des Unterrichtes begeben sich die Kinder auf eine musikalischen Entdeckungsreise, bei der das gemeinsame Singen, Bewegen und Musizieren im Mittelpunkt steht. Instrumente werden ausprobiert, Musikstücke auf fantasievolle Weise in Bewegung umgesetzt und Klänge entdeckt und erforscht. Die Musikalische Früherziehung schafft und erweitert Grundlagen, die zum Erlernen eines Instrumentes von Vorteil sind.

Klassisches Ballett, eine der wichtigsten Disziplinen im Tanz, schult Körper und Geist in vielfacher Hinsicht. Rhythmische Bewegungsabläufe, körperbildende Übungen und klassische Ballettübungen trainieren das musikalische Gehör, die Kraft, die Haltung, die Motorik, die Fantasie und die Kreativität. Lernen und tanzen in der Gruppe fördert die Disziplin und das Gemeinschaftsgefühl. Am 19. und 26. September finden dazu im Spiegelsaal kostenlose Schnupperunterrichte für Jugendliche ab 14 Jahren statt.

Der Ballettunterricht an der Tanzschule Trossingen zielt auf die physischen, emotionalen und künstlerischen Möglichkeiten in den jeweiligen Altersstufen abgestimmt und fördert die Kinder in kleinen Schritten. Er vermittelt Kindern und Jugendlichen die Grundlagen einer korrekten Ballett–Technik und gewährleistet eine seriöse Grundausbildung. Der Unterricht findet während der Schulwochen immer dienstags, von 17.45 Uhr bis 18.45 Uhr, im Spiegelsaal der Tanzschule Trossingen statt.