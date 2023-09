In der Fahrzeughalle am Trossinger Stadtbahnhof findet am Sonntag, 1. Oktober, der Museumssonntag im Eisenbahnmuseum statt. Von 13.30 bis 17.00 Uhr öffnet das Museum letztmals in dieser Saison sonntags seine Tore und lädt alle Interessierten dazu ein, die faszinierende Welt der Trossinger Eisenbahn zu erkunden.

Neben der Möglichkeit, den weltweit einzigartigen Fuhrpark von Originalfahrzeugen der Baujahre 1898 bis 1968 zu bestaunen, bietet die Trossinger Eisenbahn auch Probefahrten im Bahnhofsbereich an. Dabei können die Gäste in den historischen Wagen Platz nehmen und sich von der nostalgischen Atmosphäre vergangener Zeiten verzaubern lassen. Außerdem gibt es Bahnutensilien und Dokumente aus der über 125-jährigen Geschichte der Trossinger Eisenbahn zu sehen, gesammelt und präsentiert vom Verein „Freundeskreis der Trossinger Eisenbahn“.

Der Museumssonntag ist eine ideale Gelegenheit, um die Geschichte der Trossinger Eisenbahn zu entdecken. Der Eintritt ist frei, jedoch freut sich der Verein über freiwillige Spenden zur Unterstützung ihrer Arbeit. Nähere Informationen zum Museumssonntag und zur Trossinger Eisenbahn gibt es unter www.trossinger-eisenbahn.de.