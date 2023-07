Museum der Trossinger Eisenbahn hat geöffnet

Das Eisenbahnmuseum am Trossinger Stadtbahnhof ist am Sonntag, 6. August, von 13.30 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet. Die von Beginn an elektrisch betriebene Trossinger Eisenbahn wird dieses Jahr stolze 125 Jahre alt.

Sie ist somit ein Pionier des elektrischen Bahnbetriebes und bewahrt mit ihrem Fuhrpark von Originalfahrzeugen der Baujahre 1898, 1902, 1938, 1956 und 1968 einen weltweit einzigartigen technikgeschichtlichen Schatz. Die Fahrzeuge können im Museum ausgiebig besichtigt werden. In den original erhaltenen Fahrgasträumen lässt sich der Reisekomfort der jeweiligen Zeitepoche nachvollziehen. Daneben finden sich Bahnutensilien und Dokumente aus der 125–jährigen Geschichte dieser außergewöhnlichen Bahn, gesammelt und präsentiert vom Freundeskreis der Trossinger Eisenbahn. Der Eintritt ins Museum und „Probefahrten“ mit wechselnden historischen Fahrzeugen im Bahnhofsbereich sind kostenlos.