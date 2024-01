Mondscheinfahrten bei der Trossinger Eisenbahn

Auch in diesem Jahr führt die Trossinger Eisenbahn Mondscheinfahrten durch. Die ersten Gelegenheiten, einen zauberhaften Abend auf der Schiene zu erleben, gibt es am Freitag, 19. Januar, kündigt der Vorstand vom Freundeskreis der Trossinger Eisenbahn an. Zum Saisonstart werden fünf Fahrten angeboten.

Die erste Abfahrt am Bahnhof Trossingen Stadt ist um 19.14 Uhr. Weitere Abfahrten folgen um 19.49, 20.14 und 20.49 Uhr. Bei zwei der Fahrten wird der reguläre Dieselringzug durch die beiden historischen Elektrotriebwagen T3 und T5 der Trossinger Eisenbahn ersetzt. Die abschließende Fahrt, bei der man vielleicht bereits den Mond am Nachthimmel sehen kann, beginnt um 21.14 Uhr.

Die Mitfahrt bei den Mondscheinfahrten ist kostenlos. Vor, nach und zwischen den Fahrten ist das Eisenbahnmuseum geöffnet, wo genügend Zeit bleibt für Gespräche bleibt.

Nähere Informationen zur Mondscheinfahrt und zur Trossinger Eisenbahn erhalten Interessierte unter www.trossinger-eisenbahn.de im Internet.