Mondscheinfahrt bei der Trossinger Eisenbahn

Die Trossinger Eisenbahn lädt am Freitag, 15. September zur „Mondscheinfahrt“ ein. Dabei können die Fahrgäste einen zauberhaften Abend auf der Schiene erleben.

In diesem Jahr feiert nicht nur die Trossinger Eisenbahn ihren 125. Geburtstag. Auch der Ringzug wird in diesen Tagen 20 Jahre alt. Zusätzlich ist am kommenden Freitag auch noch der deutschlandweite „Tag der Schiene“. Für jeden der drei Anlässe wird es an dem Abend auch eine Fahrt geben. Die erste Abfahrt am Bahnhof Trossingen Stadt ist um 20.14 Uhr. Bei der zweiten Fahrt um 20.49 Uhr wird der reguläre Diesel–Ringzug durch die beiden historischen Elektrotriebwagen T3 und T5 der Trossinger Eisenbahn ersetzt. „Planstrom“ nennen die Trossinger Eisenbahnfreunde solche Ringzug–Ersatzfahrten in Anlehnung an den Begriff „Plandampf“, bei dem reguläre Zugleistung zu besonderen Anlässen von Dampflokomotiven gezogen werden. Die letzte Fahrt, bei der man vielleicht bereits den Mond am Nachthimmel sehen kann, beginnt dann um 21.14 Uhr.

Die Mitfahrt bei den Mondscheinfahrten ist kostenlos. Vor, nach und zwischen den Fahrten ist das Eisenbahnmuseum geöffnet. Weitere Informationen zur Mondscheinfahrt und zur Trossinger Eisenbahn sind unter www.trossinger–eisenbahn.de abrufbar.