Die Haushaltsberatungen für 2024 sind abgeschlossen. In seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 18. Dezember, um 17 Uhr will der Gemeinderat das üppige Zahlenwerk verabschieden. Letzte Diskussionen gab es in der jüngsten Sitzung um weitere Einsparmöglichkeiten - beim Austausch in die Jahre gekommener Tische im Kesselhaus.

Die Sozialdemokratische Generation Trossingen (SGT) hatte diesen Antrag eingebracht, mit dessen Umsetzung über die bisher erfolgten Einsparungen hinaus ein weiterer Spareffekt von immerhin 25.000 Euro erzielt werden sollte. Die SGT schlug vor, den Tischaustausch auf 2025 zu verschieben.

Neue Spendenaktion vorgeschlagen

Kämmerer Axel Henninger sprach sich jedoch dagegen aus: „Wir schieben den Austausch jetzt schon über Jahre vor uns her.“ Der jährliche Aufwand zur Instandhaltung sei „höher als die Abschreibung für neue Tische“. Seitens der Stadtverwaltung hieß es zudem, dass die Tische und Stühle im Kesselhaus „nicht gut stapelbar“ seien. „Und wir wissen nicht, ob das dortige Mobiliar die aktuellen Brandschutzbestimmungen erfüllt“, sagte Bürgermeisterin Susanne Irion.

Die Möbel fürs Kesselhaus stammen aus einer Spendenaktion im Jahr 2001. „Die Tische und Stühle wackeln und eiern“, stellte Markus Santo (Freie Wähler) fest, der sich als Gastronom auskennt in der Branche. Dieter Görlich-Heinichen (SGT) machte den Vorschlag, die Spendenaktion zu wiederholen. Gustav Betzler (Freie Wähler) meinte, dass es „nach 22 Jahren an der Zeit ist, das Mobiliar auszuwechseln“. Außerdem sei angesichts der künftig stark steigenden Schulden der Stadt „im Moment noch eher“ Geld dafür da als in den nächsten Jahren.

Nicht gut für die Außenwirkung

„Das Kesselhaus ist einer der wichtigsten Veranstaltungsorte in Trossingen“, argumentierte Hilmar Fleischer (FDP) für einen baldigen Austausch. Es sei „ein schlechtes Zeichen nach außen, wenn dort Tische und Stühle wackeln“.

Es sei „uns nicht bewusst gewesen, wie oft die Möbel dort repariert werden müssen“, sagte Vatche Kayfedjian (SGT). „Aber irgendwie müssen wir den Bürgern erklären können, was notwendig ist und was nicht“, begründete er den Antrag auf Verschiebung. Wolfgang Steuer (OGL) wies darauf hin, dass der Austausch von Möbeln im alten Rat- und Schulhaus zu einem höheren Nutzwert geführt habe.

Dass antikes Mobiliar auch der Trossinger Stadtverwaltung nicht fremd ist, demonstrierte Bürgermeisterin Irion: „Die Stühle im Sitzungssaal sind von 1981“, meinte sie mit Blick auf die nicht wenigen Risse, die sich in deren Polster auftun. Von den Gegenargumenten überzeugt zog die SGT ihren Antrag schließlich zurück - das Kesselhaus bekommt im neuen Jahr garantiert wackelfreie neue Tische.

Neuer Preis für Musikstudierende

Eine weitere Anregung für den städtischen Etat kam von Jürgen Vosseler (CDU) - allerdings einer, der zusätzliches Geld kostet: Die Stadt solle einen Preis ausloben für hiesige Musikstudierende - derer gebe es derzeit immerhin 455. „Es wäre schön, wenn wir seitens der Stadt einen Preis für Studenten installieren könnten, die ihren Abschluss machen.“ Eine für ihn vorstellbare Summe wären 7.500 Euro, sagte er.

Auch Trossinger Betriebe könnten einen Teil des Preisgeldes sponsern, regte Wolfgang Steuer an. Irion meinte, dass auch ein Stipendium denkbar wäre. Sie schlug vor, einen Haushaltsposten über 5.000 Euro einzustellen. „Bis wir das ausgearbeitet haben, wird es aber einige Monate dauern.“ Der Gemeinderat stimmte dem neuen Preis der Stadt Trossingen für Musikstudierende einhellig zu.